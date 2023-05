„Întotdeauna este dificil să iei o astfel de decizie, însă după o îndelungată reflecție și cu recunoștință pentru timpul pe care l-am petrecut împreună, am decis de comun acord cu Andrei să ne separăm ca și cuplu. În calitate de părinți devotați, prioritatea noastră rămâne să ne creștem copilul împreună cu dragoste, respect și prietenie.

Zian este binecuvântarea noastră și întotdeauna vom fi alături de el, cu iubire și susținere. Este o perioadă grea în care avem nevoie de liniște, înțelegere și toleranță. Vă mulțumesc pentru că ați fost mereu alături de mine în toți acești ani, în toate momentele care au marcat viața mea profesională și personală!”, a transmis ieri, Ilinca Vandici, care a păstrat o relație civilizată cu Andrei Neacșu de dragul copilului ei.

Elena Gheorghe, mesaj pentru Ilinca Vandici: „Tot ce-i mai frumos și mai bun urmează pentru tine”

La dezvăluirile ei făcute pe Instagram, Anamaria Prodan, care a divorțat anul trecut de Laurențiu Reghecampf, alături de care are un băiat, a reacționat prima: „Te iubesc ! Ești numărul 1 ❤️ !”. Și Elena Gheorghe i-a transmis un mesaj prezentatoarei.

Ești un om minunat și sunt sigură că tot ce-i mai frumos și mai bun urmează pentru tine! Te îmbrățișez!♥️”, a scris cântăreața la postarea Ilincăi Vandici care recunoaște despărțirea de soț.

Ilinca Vandici e susținută și de Raluca Bădulescu, dar și de Alex Abagiu, jurații de la „Bravo, ai stil”, emisiune pe care ea o prezintă la Kanal D 2. „Ilinca, ești una dintre cele mai puternice femei pe care le cunosc! It was good while it lasted! Te așteaptă și pe tine și pe Zian implicit lucruri mărețe!”, a scris pe Instagram Abagiu.

Andrei Neacșu dădea mesaje altor femei pe Instagram

De câteva luni se zvonește că Ilinca Vandici și Andrei Neacșu nu mai formează un cuplu și că acesta s-ar fi mutat într-un apartament din zona de Nord a Capitalei. Soțul vedetei dădea mesaje mai multor femei pe rețelele de socializare în ultima perioadă.

Despre un divorț au apărut multe semne de întrebare în momentul în care prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” a botezat un copil, iar în nicio fotografie nu apărea soțul ei. De asemenea, vedeta de la Kanal D2 a ales să plece doar ea cu băiețelul ei într-o vacanță în Dubai.

Deși în urmă cu mai mult timp spunea că îi va ierta absolut orice soțului ei, inevitabilul s-a produs. Cei doi nu mai locuiesc împreună de o bună perioadă, iar soțul prezentatoarei de la „Bravo, ai stil!” s-a mutat într-un apartament pe care și l-a achiziționat recent în zona de Nord a Capitalei.

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au cunoscut în anul 2016 și doar câteva luni mai târziu s-au căsătorit. Povestea lor de dragoste a durat aproape 6 ani, iar acum fiecare a luat-o pe drumul său. La un an după ce s-au cunoscut, prezentatoarea și soțul ei au devenit părinții unui băiețel pe nume Zian.

