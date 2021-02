Ce înseamnă Golden Buzz la „Românii au talent”. Zece concurenți vor avea parte de momente care le vor schimba viața

Pentru 10 dintre ei, situația va fi diferită, pentru că vor primi Golden Buzz-ul, numit și butonul auriu.

Cei patru jurați sunt deciși să le ofere cei trei de DA acelora care îi vor convinge că își merită locul în următoarea etapă, iar pentru cei care vor demonstra că imposibilul nu există au pregătit, din nou, câte două Golden Buzz-uri.

Și în acest an, zece concurenți se vor califica direct în semifinale în cazul în care Andi Moisescu, Andra, Florin Călinescu, Alexandra Dinu sau Pavel Bartoș și Smiley vor apăsa butonul care transformă visurile în realitate.

„Mi-era dor de emisiune, mi-era dor de reîntâlnirea cu oamenii faini din echipă și de cei care ne urmăresc.

Vom vedea oameni simpli care vor veni să-și îndeplinească visul. Vom vedea niște numere extraordinare. Celor de acasă le confirm un lucru: va fi așa cum vor ei să fie acest show”, a spus Pavel Bartoș.

Smiley a zis că „talentele care vin pe scenă sunt #unusiunu. După 11 sezoane suntem în măsură să spunem când este un sezon senzațional… iar acesta este!

Încă sunt foarte multe momente care ne-au uluit și este o promisiune că veți vedea mai mult talent, mai multă unicitate pe scenă”.

Alexandra Dinu ne asigură ca la masa juraților va îmbina empatia cu exigența și că se va folosi de toate cunoștințele acumulate de-a lungul carierei pentru a oferi răspunsurile potrivite și sfaturile necesare pentru concurenții care mai au de învățat.

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit.

Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru «Românii au talent», cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul!

Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!”

