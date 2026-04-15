„Nu ai nevoie de multe bagaje. Serios! Pentru o săptămână, ajung mult mai puține lucruri decât crezi. În Maldive trăiești, de fapt, în costume de baie, haine lejere și șlapi.

Cu cât te complici mai puțin, cu atât te bucuri mai mult. Dacă mergi cu copii, uită-te foarte bine la activitățile resortului. Pozele pot fi superbe, dar dacă cei mici nu au ce face, se simte în toată energia vacanței”, a scris Ela Crăciun, pe Instagram.

„Nu alege doar din poze, citește review-urile. Toate resorturile arată spectaculos online. Dar experiența reală o afli din detalii: cum e plaja, cum se intră în apă, cum e mâncarea, cum se face transferul și dacă locul chiar se potrivește stilului tău de vacanță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Transferul contează mai mult decât crezi. În Maldive nu ajungi direct “în vacanță” când aterizezi. Mai există încă un drum, iar cu copii sau după un zbor lung, diferența se simte foarte tare. Dacă ai varianta de charter, alege charter. Fără escală chiar schimbă tot, mai ales când călătorești în familie”, a mai spus prezentatoarea.

Vedeta, mamă a trei copii, este una dintre cele mai iubite prezențe din televiziune, gazda unei emisiuni care luna aceasta a împlinit un număr record de 12 ani pe micile ecrane, autoarea a două volume fenomen și vocea din spatele podcastului de succes „Cu Ela la doctor”, însă, dincolo de cifrele impresionante și de succesul răsunător, Ela Crăciun a făcut recent o mărturisire tulburătoare despre prețul nevăzut al imaginii sale impecabile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE