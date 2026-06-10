La începutul anilor 2000, Cosmina Păsărin era una dintre cele mai cunoscute prezențe din showbizul românesc. Participarea la „Vara Ispitelor”, aparițiile în Playboy și proiectele din televiziune au transformat-o rapid într-un nume cunoscut publicului. Astăzi, la 43 de ani, vedeta duce o viață mai discretă, este implicată în organizarea de evenimente și vorbește deschis despre provocările cu care se confruntă.

Cosmina Pasarin BaticIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 20

Debutul care a transformat-o într-un nume cunoscut

Născută pe 2 octombrie 1982, în București, Cosmina Păsărin a intrat în atenția publicului la vârsta de 19 ani, după participarea la emisiunea „Vara Ispitelor”, unul dintre cele mai urmărite formate TV ale începutului anilor 2000.

Popularitatea obținută atunci a fost consolidată de aparițiile sale în revista Playboy, care au făcut-o una dintre cele mai cunoscute figuri din showbizul românesc. Ulterior, Cosmina Păsărin a primit numeroase propuneri în televiziune și radio, activând ca prezentatoare, realizatoare de emisiuni, MC pentru evenimente și voice-over.

Proiectele care i-au marcat cariera

De-a lungul anilor, vedeta a colaborat cu mai multe posturi de televiziune și a avut apariții în filme și seriale românești. Printre producțiile din care a făcut parte se numără „17”, „Born to Raise Hell” și „Băieți buni”, serial pe care îl consideră și acum unul dintre cele mai importante proiecte din cariera sa.

La aniversarea a 30 de ani de PRO TV, organizată în ianuarie 2026, Cosmina Păsărin a fost întrebată care este proiectul de care se simte cel mai legată. „Serialul Băieți buni. Nu știu dacă tu l-ai prins. Cu Cabral, Dragoș Bucur, Florin Călinescu.”

Ce spune despre televiziune și ascensiunea mediului online

În cadrul aceluiași eveniment, Cosmina Păsărin a vorbit și despre schimbările care au avut loc în industria media în ultimii ani.

Potrivit vedetei, internetul a devenit principalul punct de atracție pentru public, însă televiziunea continuă să aibă un rol important. „S-au schimbat lucrurile destul de mult, într-adevăr, acum atenţia este îndreptată către internet, mult mai multe lucruri se întâmplă în online, dar şi TV-ul a rămas la putere. Greşesc? A rămas puternic TV-ul”, declara vedeta în fața camerelor de filmat.

Povestea de dragoste cu DJ Alex Gully

Pe plan personal, Cosmina Păsărin trăiește de câțiva ani o relație discretă cu DJ Alex Gully. Într-un interviu acordat în 2024, vedeta a vorbit despre începutul relației și despre motivele pentru care nu se grăbește să facă pasul către căsătorie.

„El a făcut primul pas, bineînțeles. Suntem deja de doi ani împreună și lucrurile merg foarte bine între noi. Avem o relație foarte liniștită, o relație normală, în care discutăm și încercăm să ne înțelegem de fiecare dată unul pe celălalt”, spunea Cosmina.

Referitor la posibilitatea unei căsătorii, aceasta declara: „Avem doar doi ani împreună, eu zic că ar trebui să mai treacă puțin timp și cred că și el este de aceeași părere. Ne e foarte bine așa deocamdată și nu văd de ce ne-am gândi la căsătorie acum. Avem multe alte lucruri de făcut până acolo.”

Dezvăluirea despre boala cu care se confruntă

În 2025, Cosmina Păsărin a vorbit public despre o problemă de sănătate pe care a ținut-o departe de ochii publicului. Vedeta a dezvăluit că suferă de psoriazis, o afecțiune inflamatorie cronică a pielii care necesită monitorizare și îngrijire constantă.

„Am o boală cruntă de piele şi nu am voie să merg la solar. La soare pot sta, dar cu limită şi în anumite intervale orare. O am de doi ani. Nu ştie nimeni despre asta şi nici nu-mi place să vorbesc despre suferinţa mea, dar, din păcate, n-o să scap niciodată de ea”, mărturisea vedeta.

Cosmina a explicat și modul în care boala i-a afectat viața de zi cu zi. „Mi s-a depigmentat pielea, mi-au apărut pete, e destul de nasol. Am fost la medic şi mi-a zis că nu este foarte grav, dar trebuie să mă feresc de soare”, a mai declarat aceasta.

Cu ce se ocupă astăzi Cosmina Păsărin

Deși nu mai este prezentă la fel de des pe micile ecrane ca în perioada în care se afla în centrul atenției, Cosmina Păsărin continuă să activeze în industria divertismentului. Vedeta este implicată în organizarea și prezentarea de evenimente, participă la proiecte speciale și rămâne activă în mediul public.

La peste două decenii de la debutul care a făcut-o celebră, Cosmina Păsărin continuă să fie una dintre figurile cunoscute ale generației care a marcat începutul anilor 2000 în televiziunea și divertismentul românesc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Te trec fiorii! Zguduitor ce i-a mărturisit medicul rezident care a murit la Floreasca unui coleg, în ultima conversație! Bărbatul abia acum a dezvăluit totul și ce a ieșit la lumină chiar i-a amuțit pe toți: "Făcea calmante...”
Viva.ro
Te trec fiorii! Zguduitor ce i-a mărturisit medicul rezident care a murit la Floreasca unui coleg, în ultima conversație! Bărbatul abia acum a dezvăluit totul și ce a ieșit la lumină chiar i-a amuțit pe toți: "Făcea calmante...”
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP, în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.RO
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP, în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
Noua Dacia Striker, surprinsă în premieră pe străzile din București » Reacțiile sunt împărțite
GSP.RO
Noua Dacia Striker, surprinsă în premieră pe străzile din București » Reacțiile sunt împărțite
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Guvernul Tomac, la mâna puciștilor. Aritmetica parlamentară, clar defavorabilă omului garantat de Nicușor Dan
Analiză
Politică 15:30
Guvernul Tomac, la mâna puciștilor. Aritmetica parlamentară, clar defavorabilă omului garantat de Nicușor Dan
Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Politică 14:03
Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Parteneri
Cine au fost cu adevărat războinicii daci. „Paradoxal, ceea ce știm cu certitudine este deja impresionant”
Adevarul.ro
Cine au fost cu adevărat războinicii daci. „Paradoxal, ceea ce știm cu certitudine este deja impresionant”
Dinamo a pornit negocierile! „Câinii” trebuie să rezolve o mare problemă după sosirea noului antrenor: „Toți jucătorii trebuie să se adapteze”
Fanatik.ro
Dinamo a pornit negocierile! „Câinii” trebuie să rezolve o mare problemă după sosirea noului antrenor: „Toți jucătorii trebuie să se adapteze”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Ce concurenți participă la „Burlacii: Foc în Paradis”. Anunțul făcut de PRO TV „Formatul va avea un host”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:18
Ce concurenți participă la „Burlacii: Foc în Paradis”. Anunțul făcut de PRO TV „Formatul va avea un host”
Imagini rare cu Mihai Morar și soția sa, Gabriela, la cununia civilă. Cum arătau în urmă cu 20 de ani
Stiri Mondene 17:10
Imagini rare cu Mihai Morar și soția sa, Gabriela, la cununia civilă. Cum arătau în urmă cu 20 de ani
Parteneri
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
TVMania.ro
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
Un motociclist de 26 de ani din Bucureşti a murit după ce s-a izbit de un tramvai care ieşea din depou
ObservatorNews.ro
Un motociclist de 26 de ani din Bucureşti a murit după ce s-a izbit de un tramvai care ieşea din depou
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Libertateapentrufemei.ro
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Parteneri
„A fost foarte ciudat”. Actrița română stabilită de 17 ani în Mexic spune ce schimbări a observat la revenirea în țară
GSP.ro
„A fost foarte ciudat”. Actrița română stabilită de 17 ani în Mexic spune ce schimbări a observat la revenirea în țară
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
GSP.ro
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
Parteneri
Oana Gheorghiu, atac direct la adresa TAROM: O companie „aflată în zbor direct către eșec”
Mediafax.ro
Oana Gheorghiu, atac direct la adresa TAROM: O companie „aflată în zbor direct către eșec”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Ce este 3-CMC, substanța care a fost găsită lângă Pomohaci în casă. Fostul preot nu a putut să-i înduplece pe judecători
Redactia.ro
Ce este 3-CMC, substanța care a fost găsită lângă Pomohaci în casă. Fostul preot nu a putut să-i înduplece pe judecători
Lumea sportului este îndoliată! Un atlet de calibru mondial s-a stins din viață la doar 38 de ani
KanalD.ro
Lumea sportului este îndoliată! Un atlet de calibru mondial s-a stins din viață la doar 38 de ani

Politic

Guvernul Tomac, la mâna puciștilor. Aritmetica parlamentară, clar defavorabilă omului garantat de Nicușor Dan
Analiză
Politică 15:30
Guvernul Tomac, la mâna puciștilor. Aritmetica parlamentară, clar defavorabilă omului garantat de Nicușor Dan
Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Politică 14:03
Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Divorț răsunător în lumea sportivă. Vedeta se desparte de fostul fotbalist care are o avere de peste 3 miliarde de euro
Fanatik.ro
Divorț răsunător în lumea sportivă. Vedeta se desparte de fostul fotbalist care are o avere de peste 3 miliarde de euro
Când te îneci în bani: Un colac Louis Vuitton de 4.400 de dolari face valuri pe Internet (Video)
Spotmedia.ro
Când te îneci în bani: Un colac Louis Vuitton de 4.400 de dolari face valuri pe Internet (Video)