La începutul anilor 2000, Cosmina Păsărin era una dintre cele mai cunoscute prezențe din showbizul românesc. Participarea la „Vara Ispitelor”, aparițiile în Playboy și proiectele din televiziune au transformat-o rapid într-un nume cunoscut publicului. Astăzi, la 43 de ani, vedeta duce o viață mai discretă, este implicată în organizarea de evenimente și vorbește deschis despre provocările cu care se confruntă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

Debutul care a transformat-o într-un nume cunoscut

Născută pe 2 octombrie 1982, în București, Cosmina Păsărin a intrat în atenția publicului la vârsta de 19 ani, după participarea la emisiunea „Vara Ispitelor”, unul dintre cele mai urmărite formate TV ale începutului anilor 2000.

Popularitatea obținută atunci a fost consolidată de aparițiile sale în revista Playboy, care au făcut-o una dintre cele mai cunoscute figuri din showbizul românesc. Ulterior, Cosmina Păsărin a primit numeroase propuneri în televiziune și radio, activând ca prezentatoare, realizatoare de emisiuni, MC pentru evenimente și voice-over.

Proiectele care i-au marcat cariera

De-a lungul anilor, vedeta a colaborat cu mai multe posturi de televiziune și a avut apariții în filme și seriale românești. Printre producțiile din care a făcut parte se numără „17”, „Born to Raise Hell” și „Băieți buni”, serial pe care îl consideră și acum unul dintre cele mai importante proiecte din cariera sa.

La aniversarea a 30 de ani de PRO TV, organizată în ianuarie 2026, Cosmina Păsărin a fost întrebată care este proiectul de care se simte cel mai legată. „Serialul Băieți buni. Nu știu dacă tu l-ai prins. Cu Cabral, Dragoș Bucur, Florin Călinescu.”

Ce spune despre televiziune și ascensiunea mediului online

În cadrul aceluiași eveniment, Cosmina Păsărin a vorbit și despre schimbările care au avut loc în industria media în ultimii ani.

Potrivit vedetei, internetul a devenit principalul punct de atracție pentru public, însă televiziunea continuă să aibă un rol important. „S-au schimbat lucrurile destul de mult, într-adevăr, acum atenţia este îndreptată către internet, mult mai multe lucruri se întâmplă în online, dar şi TV-ul a rămas la putere. Greşesc? A rămas puternic TV-ul”, declara vedeta în fața camerelor de filmat.

Povestea de dragoste cu DJ Alex Gully

Pe plan personal, Cosmina Păsărin trăiește de câțiva ani o relație discretă cu DJ Alex Gully. Într-un interviu acordat în 2024, vedeta a vorbit despre începutul relației și despre motivele pentru care nu se grăbește să facă pasul către căsătorie.

„El a făcut primul pas, bineînțeles. Suntem deja de doi ani împreună și lucrurile merg foarte bine între noi. Avem o relație foarte liniștită, o relație normală, în care discutăm și încercăm să ne înțelegem de fiecare dată unul pe celălalt”, spunea Cosmina.

Referitor la posibilitatea unei căsătorii, aceasta declara: „Avem doar doi ani împreună, eu zic că ar trebui să mai treacă puțin timp și cred că și el este de aceeași părere. Ne e foarte bine așa deocamdată și nu văd de ce ne-am gândi la căsătorie acum. Avem multe alte lucruri de făcut până acolo.”

Dezvăluirea despre boala cu care se confruntă

În 2025, Cosmina Păsărin a vorbit public despre o problemă de sănătate pe care a ținut-o departe de ochii publicului. Vedeta a dezvăluit că suferă de psoriazis, o afecțiune inflamatorie cronică a pielii care necesită monitorizare și îngrijire constantă.

„Am o boală cruntă de piele şi nu am voie să merg la solar. La soare pot sta, dar cu limită şi în anumite intervale orare. O am de doi ani. Nu ştie nimeni despre asta şi nici nu-mi place să vorbesc despre suferinţa mea, dar, din păcate, n-o să scap niciodată de ea”, mărturisea vedeta.

Cosmina a explicat și modul în care boala i-a afectat viața de zi cu zi. „Mi s-a depigmentat pielea, mi-au apărut pete, e destul de nasol. Am fost la medic şi mi-a zis că nu este foarte grav, dar trebuie să mă feresc de soare”, a mai declarat aceasta.

Cu ce se ocupă astăzi Cosmina Păsărin

Deși nu mai este prezentă la fel de des pe micile ecrane ca în perioada în care se afla în centrul atenției, Cosmina Păsărin continuă să activeze în industria divertismentului. Vedeta este implicată în organizarea și prezentarea de evenimente, participă la proiecte speciale și rămâne activă în mediul public.

La peste două decenii de la debutul care a făcut-o celebră, Cosmina Păsărin continuă să fie una dintre figurile cunoscute ale generației care a marcat începutul anilor 2000 în televiziunea și divertismentul românesc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE