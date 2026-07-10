Primii 8 kilometri vor fi finalizați în septembrie

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a prezentat într-un clip video postat pe rețelele sociale o radiografie detaliată a acestui șantier, unde o mobilizare masivă de forțe promite darea în trafic integrală a lotului în 2026.

Traseul Lotului 1 Nord se află între A1 (Dragomirești Vale) și DN1 (Corbeanca). Amplasamentul lucrărilor este situat pe teritoriul județului Ilfov, pe raza unităților administrativ teritoriale Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Corbeanca și pe teritoriul județului Giurgiu, pe raza localităților Joița și Săbăreni.

Potrivit oficialului de la Transporturi, un prim tronson, de 8 km, care face legătura între DN1, la joncțiunea cu Lotul 2, și DN1A este programat pentru finalizare în luna septembrie.

Darea în trafic a acestei porțiuni s-ar putea face inițial cu o descărcare provizorie destinată exclusiv traficului ușor. Această soluție va fi aplicată dacă lucrările la nodul rutier definitiv, care țin de contractul pentru Varianta de Ocolire Buftea, nu vor putea fi finalizate până în decembrie și doar dacă o astfel de deviere provizorie nu va perturba șantierul mare.

Ulterior, până la finalul anului, autoritățile își propun deschiderea circulației pe întregul lot, asigurând astfel conexiunea completă între DN1A, DN7 și autostrada A1.

„Acest lot poate fi dat integral în trafic până la sfârșitul anului, dar există și posibilitatea de a avea două etape, după cum urmează: tronsonul cuprins între DN1 – DN1A ar putea fi dat în trafic la sfârșitul lunii septembrie cu descărcare provizorie pentru trafic ușor, doar dacă lucrările aferente nodului rutier definitiv (parte din contractul VO Buftea) nu vor putea fi finalizate până în luna decembrie a acestui an și dacă eventuala descărcare provizorie nu va încurca foarte mult aceste lucrări, urmând ca până la sfârșitul anului să se dea în trafic între DN1A -DN7 – A1”, a precizat joi, 9 iulie, Irinel Scrioșteanu, pe Facebook.

Constructorii lotului 1 al acestei autostrăzi sunt membrii asocierii Impresa Pizzarotti & C SpA (Italia) și Retter Projectmanagement (România). Constructorul român se ocupă în principal de sectorul de 8 kilometri cuprins între DN1A (Buftea) și DN1 (Corbeanca), iar constructorul italian acoperă sectorul dintre autostrada A1 și DN1A.

Mobilizare de forțe și stadiul lucrărilor pe traseu

Ritmul de lucru pe întregul lot de 17,5 kilometri este unul susținut, constructorii având mobilizați pe șantier 772 muncitori sprijiniți de 335 utilaje. Aceștia acoperă în paralel atât lucrările la corpul autostrăzii, cât și la structurile complexe de pe traseu.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

În ceea ce privește infrastructura rutieră, pe întreaga lungime a lotului se execută o gamă largă de operațiuni. A început deja așternerea stratului final de uzură, în timp ce continuă turnarea primelor două straturi de asfalt. De asemenea, lucrările de stabilizare a terenului, umpluturile pentru terasamente și realizarea stratului de formă sunt aproape de finalizare.

Echipele lucrează în prezent la fundația din balast, montează parapetele mediane și laterale și au început execuția rigolelor, precum și protecția taluzului cu pământ vegetal. În paralel, se fac excavații la bazinele de retenție, se amenajează parcările de scurtă durată și se montează sistemul ITS împreună cu iluminatul public. Relocarea utilităților este aproape gata, singurele rămase de finalizat fiind rețelele electrice.

Progrese majore la poduri și pasaje

Nici structurile nu se lasă mai prejos, cele mai complexe lucrări fiind concentrate la pasajul peste DN7 și linia de cale ferată 101 București – Pitești. Aici se desfășoară ultima etapă de ridicare a grinzilor, urmând ca 36 de grinzi să fie montate pe timp de noapte, în timp ce la placa de suprabetonare se execută lucrări de cofrare și armare.

Avansuri vizibile sunt și la celelalte puncte importante ale lotului. La pasajul de pe DN1A peste autostradă se montează deja panourile fonoabsorbante, la pasajul de pe DC 143C se armează placa de suprabetonare, iar la pasajele destinate drumurilor de exploatare se lucrează la grinzile parapetului și la nodul cadru.

Directorul CNAIR avertiza ca termenul pentru Lotul 1 din A0 Nord poate „aluneca” în 2027

În iunie 2026, Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a avertizat că Lotul 1 al Autostrăzii A0 București Nord ar putea fi inaugurat abia la începutul anului 2027.

„Sunt realist: lotul 1 de pe A0 Nord are termen contractual abia în 2027. Nu vând iluzii, vă spun că poate să se prelungească termenul de execuție până la începutul anului 2027”, a declarat Cristian Pistol.

Termenul de finalizare al acestei secțiun este aprilie 2027. Lotul 1 al A0 Nord are o importanță majoră pentru fluidizarea traficului din jurul Capitalei, legând direct Autostrada A1, de la Dragomirești Vale, de DN1, în zona Corbeanca.

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