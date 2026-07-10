„Republica Islamică Iran ne-a cerut să continuăm «discuțiile». Am acceptat acest lucru, dar Statele Unite le-au transmis, în termeni fără echivoc, că armistițiul S-A ÎNCHEIAT!”, a scris Trump pe contul său de Truth Social.

Ostilităţile s-au reluat săptămâna aceasta între Iran și Statele Unite, în pofida semnării, pe 17 iunie, a unui protocol de înțelegere menit să favorizeze negocierea unui acord de pace.

Donald Trump i-a criticat miercuri pe liderii iranieni, numindu-i „bolnavi” și „gunoaie” cu care „nu mai vrea să aibă de-a face”. Cu toate acestea, el nu s-a împotrivit continuării negocierilor de pace.

Armata americană a anunțat mai devreme că a vizat 90 de ținte militare iraniene în noaptea de miercuri spre joi. Aceste lovituri au fost lansate după ce Iranul a atacat trei nave comerciale care treceau prin Strâmtoarea Ormuz.

De cealaltă parte, regimul islamic de la Teheran a acuzat Statele Unite că au lovit infrastructuri civile, cu scopul de a împiedica organizarea funeraliilor fostului lider suprem Ali Khamenei, care a fost înmormântat joi în orașul său natal Mashhad.

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