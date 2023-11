În urmă cu aproximativ opt luni, Răzvan Popescu de la Radio Zu și-a luat inima în dinți și a suferit o operație de micșoare a stomacului. Aproape 130 de kilograme avea pe atunci, după ce încercase în repetate rânduri să ține diverse diete, pentru a slăbi.

În șase luni, el a reușit să dea jos 50 de kilograme și să se mențină la greutatea mult dorită. „Înainte să mă operez, oamenii care făcuseră operația asta înainte ziceai că sunt programați să îmi spună același lucru și anume: «A fost cea mai bună decizie a vieții mele!».

„M-am chinuit de vreo două ori câte un an de zile cu niște programe de slăbit”

Nu neapărat că nu-i credeam, mi se părea așa ciudat că în viață luăm foarte multe decizii și tocmai asta să fie cea mai bună decizie a vieții unui om. La 6 luni de la operație încep să îi înțeleg! Da! Eu mă simt foarte bine și nu regret nicio secundă că am luat decizia asta! Regret că nu am luat-o mai devreme. Și m-am chinuit de vreo două ori câte un an de zile cu niște programe de slăbit, care dădeau rezultate doar că era foarte greu să le și mențin”, a recunoscut prezentatorul de la Radio Zu.

„Sunt 6 luni de zile, de la 126 de kile la 79 în momentul ăsta sau 79 de kilograme. (…) Când mă uit în oglindă mă văd tot pe mine că nu îmi dau seama că e atât de mare schimbarea. Văzându-mă în fiecare zi, dar îmi spun cei din jur că ar fi o schimbare cu adevărat impresionantă!”, a mai dezvăluit el.

Recomandări Guvernul renunță la limitarea plăților cu cash. Noile plafoane stabilite în Coaliție

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

„Pot să îmi duc viața mai departe cu noile kilograme”

După transformarea fizică prin care a trecut, Răzvan Popescu recunoaște că se simte foarte bine. „Văzând cum mă simt, le-am spus la un moment dat că poate trebuia să iau decizia asta mai devreme. (…) Am luat decizia asta acum, e bine că am luat-o și pot să îmi duc viața mai departe cu noile kilograme. Aș avea regrete poate dacă m-aș îngrășa după, Doamne ferește!”, a adăugat prezentatorul, care a făcut schimbări importante în viața lui după ce a slăbit.

„Am schimbat o mare parte din garderobă și să știi că pentru un om care a slăbit și numai cine a trecut printr-un proces de slăbire nu înțelege”, a zis Răzvan Popescu, care a dat de înțeles că acum mănâncă de toate, dar în cantități foarte mici.

„În sensul în care cantitățile sunt la sfert față de cantitățile în care aveam nevoie înainte de operație. Și clar nu pot să mănânc o farfurie de ciorbă întreagă la o masă!”, a încheiat el.