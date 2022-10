Ce mașină conduce Florin Zamfirescu. O are de doi ani: „Am dat 21.000 de euro pe ea. N-am luat-o prin rate”

Actorul conduce acum o mașină Suzuki Jimny, de culoare verde. „Îmi plac mașinile mai tinerești! Ăsta este al doilea an de când am acest autoturism. Am cumpărat-o în perioada în care nu erau interzise aceste mașini din cauza noxelor. Din 2020 este mașina. Am achiziționat-o din Japonia.

Persoana care vindea această mașină mi-a zis că nu mai are cum să o aducă și noul model, el a comandat-o pentru test drive cu ea. Mi-a dat-o mie până la urmă. Am dat 21.000 de euro pe mașină. Nu am luat-o prin rate. Eu nu iau lucruri cu împrumut, nu îmi plac băncile, creditele, dobânzile, nu îmi plac! Bunicul mi-a zis să nu lucrez niciodată cu băncile, plus că eu nu sunt un băiat risipitor”, a declarat Florin Zamfirescu pentru click.ro.

Suzuki Jimny. Foto: EPA

„Mașina asta este tot ce vreau. Are toți senzorii, are pilot automat. Are de toate. Consumă 7% peste tot. Am înțeles că acum s-a făcut 25.000 de euro”, a mai adăugat actorul.

Recomandări Jurnalistă din redacția Emiliei Șercan către Digi 24, Realitatea și RTV: „Sunteți niște slugi ale politicienilor”

Dincolo de cariera sa, Florin Zamfirescu este la a patra căsătorie. În 2014 a întâlnit-o pe Daciana Toma, actuala soție.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Despărțire șoc în lumea mondenă din România. „Dacă-l cunoșteam cu adevărat, nu făceam copilul! Fugeam în munți! Nu m-a găsit la gunoi!”

Playtech.ro ȘOC! Arma care poate distruge Rusia într-o singură zi. Este cea mai mare teamă a lui Putin în război

Viva.ro Nu ne vizităm, nu mâncâm împreună, nici măcar prieteni nu suntem... Toată lumea credea că Stela Popescu și Alexandru Arșinel erau apropiați, dar ce-a spus actrița înainte să moară i-a lăsat mască pe toți

Observatornews.ro "Acum se va juca printre stele". Sfârşit tragic pentru o fetiţă de 2 ani. Copila a murit în spital, după un presupus atac al unui tânăr britanic

Știrileprotv.ro A fost descoperit un craniu care ar putea aparține unui băiețel omorât acum 58 de ani. Mama sa venea adesea în zonă. FOTO

FANATIK.RO Un român din Arad a dat lovitura cu o afacere unică în țara noastră. Ce a cultivat

Orangesport.ro Un mexican a ajuns pentru prima oară în Voluntari. Ce impresii a trimis la el acasă: ”Poate oamenii nu înţeleg”

HOROSCOP Horoscop 2 octombrie 2022. Scorpionii ar fi bine să vorbească mai puțin, să stea departe de situațiile tulburi și să nu-i denigreze pe cei din jur