Dana Rogoz și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, își transformă visul în realitate la Viscri. În urmă cu aproximativ patru ani și-au achiziționat o casă în acest sat pitoresc și a început renovarea imediat după obținerea actelor de proprietate. Actrița dorește să păstreze autenticitatea locuinței, restaurând-o la aspectul său original.

Recent, pe clădire au apărut litere care, conform Dana Rogoz, reprezintă numele constructorilor inițiali: „Edificat gheorghe b și maria b”. Nu s-au ocupat ei de acest detaliu, ci un artist priceput.

Totodată, într-o postare recentă pe rețelele de socializare, Dana Rogoz a dezvăluit că renovarea este pe ultima sută de metri. Într-o vizită la un magazin de antichități din Harghita, cuplul a ales o sobă de fontă pentru camera copiilor. Discuțiile despre mobilier sunt în plină desfășurare, semn că finalizarea proiectului se apropie.

Ea a împărtășit pe Facebook entuziasmul său pentru noul cămin: „Am ajuns la Viscri și de atunci parcă timpul curge în alt ritm. Am fost pur și simplu emoţionată când am văzut cum au avansat renovările. V-am mai zis că am găsit o echipă de meşteri extraordinari de muncitori şi dedicaţi. O să fie un vis! E deja!”.

Doua camere din casa de la Viscri sunt gata

Mândră de rezultat, Dana Rogoz a dezvăluit că două camere sunt gata. Prima cameră arătată e dormitorul matrimonial, care are un pat vechi recondiționat, un dulap, o canapea, dar și o sobă alb cu albastru. A doua cameră e cea a copiilor, care are un pățuț și alte corpuri de mobilier, și ele vechi și recondiționate. „Nu am făcut nicio modificare acestui reel. Pur și simplu am vrut să adaug videourile integrale cu reacțiile noastre de ieri seară, când am intrat în căsuța noastră de la Viscri. Să le am mereu la îndemână, rapid, să le pot revedea exact așa, neprelucrate, de câte ori voi simți nevoia, peste ani. Nu pot să va descriu ce sentiment!

Avem 2 camere gata! De la o ruină, un zid căzut cu totul, avem acum o casă! Un loc în care putem dormi. Sigur, mai e mult de lucru, dar e deja enorm pentru noi! De fiecare dată când veneam aici, dormeam în curtea casei, în rulotă. Dar aseară am dormit pentru prima oară în casă noastră, în patul nostru! Într-o camera mobilată, cu piesele alese de noi în ultimii ani! Am făcut focul în sobă pentru prima oară! Am umplut casa de fum, pentru prima oară! Apoi ne-am prins ce am greșit și, din mai multe încercări, am reușit să o ținem aprinsă și fierbinte toată noaptea. Ne-au sărit oricum în ajutor vecinii, care ne-au adus și un calorifer electric.

Am cumpărat așternuturi noi din in prespălat și am făcut toți patul, cu grijă, cu veselie, cu gălăgie, de parcă luăm parte la o ceremonie de familie importantă. Fiecare gest știam că se întâmplă pentru prima oară. De aici entuziasmul cu care… aprindeam lumina!!! Această este doar prima parte, urmează și partea a II-a, căci nu mi-au intrat toate într-un singur reel. Dar se simte cam cât de mare e bucuria pentru noi?”, a transmis actrița.

