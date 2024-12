Modificările pe care le-a făcut Dana Rogoz la casa de la Viscri: „Când am achiziționat-o, nu exista acest zid. Era o ruină pe care nu voia să o cumpere nimeni”

În urmă cu aproximativ patru ani, Dana Rogoz și regizorul Radu Dragomir, soțul ei, și-au făcut cadou o casă la Viscri. Locuința nu era în cel mai bun stadiu, dimpotrivă, era o adevărată ruină, cu un perete căzut și cu interiorul aproape distrus.

Conștienți de problemele casei, actrița și soțul ei au angajat o firmă specializă, care a început renovarea casei. Acum, locuința are primele două camere gata, fațada a fost renovată și vopsită, ușa de la intrare e gata, iar geamurile sunt montate și ele.

Mândră de rezultat, Dana Rogoz a primit echipa emisiunii „La Măruță” în casa ei de la Viscri, pe care a și prezentat-o. A intrat în fiecare cameră rând pe rând și a arătat decorul și mobilierul.

„Asta e căsuța noastră, am încercat să păstrăm cât mai multe elemente, noi când am achiziționat-o, nu exista acest zid, inclusiv sătenii credeau că nu mai are nicio șansă. Era o ruină pe care nu vrea să o cumpere nimeni. (…) Ne-am dorit să salvăm o casă”, a mărturisit vedeta.

Modificările la casa Danei Rogoz din Viscri. Foto: captură Pro TV

Recomandări Percheziții în casa lui Horațiu Potra din Mediaș, după ce în mașina paznicului lui Călin Georgescu au fost găsite mari sume de bani și el a fost reținut

Ce mesaj a fost scris pe casa de la Viscri a Danei Rogoz

Recent, pe clădire au apărut litere care, conform Dana Rogoz, reprezintă numele constructorilor inițiali: „Edificat gheorghe b și maria b”. Nu s-au ocupat ei de acest detaliu, ci un artist priceput.

Totodată, într-o postare recentă pe rețelele de socializare, Dana Rogoz a dezvăluit că renovarea este pe ultima sută de metri. Într-o vizită la un magazin de antichități din Harghita, cuplul a ales o sobă de fontă pentru camera copiilor. Discuțiile despre mobilier sunt în plină desfășurare, semn că finalizarea proiectului se apropie.

Ea a împărtășit pe Facebook entuziasmul său pentru noul cămin: „Am ajuns la Viscri și de atunci parcă timpul curge în alt ritm. Am fost pur și simplu emoţionată când am văzut cum au avansat renovările. V-am mai zis că am găsit o echipă de meşteri extraordinari de muncitori şi dedicaţi. O să fie un vis! E deja!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 19

Recomandări Cât de bogat este Horațiu Potra. Deține 75 de terenuri, zeci de case și spații comerciale și 15 kg lingouri de aur

„Avem 2 camere gata! De la o ruină, un zid căzut cu totul, avem acum o casă! Un loc în care putem dormi. Sigur, mai e mult de lucru, dar e deja enorm pentru noi! De fiecare dată când veneam aici, dormeam în curtea casei, în rulotă. Dar aseară am dormit pentru prima oară în casă noastră, în patul nostru! Într-o camera mobilată, cu piesele alese de noi în ultimii ani! Am făcut focul în sobă pentru prima oară! Am umplut casa de fum, pentru prima oară! Apoi ne-am prins ce am greșit și, din mai multe încercări, am reușit să o ținem aprinsă și fierbinte toată noaptea. Ne-au sărit oricum în ajutor vecinii, care ne-au adus și un calorifer electric.

Am cumpărat așternuturi noi din in prespălat și am făcut toți patul, cu grijă, cu veselie, cu gălăgie, de parcă luăm parte la o ceremonie de familie importantă. Fiecare gest știam că se întâmplă pentru prima oară. De aici entuziasmul cu care… aprindeam lumina!!! Această este doar prima parte, urmează și partea a II-a, căci nu mi-au intrat toate într-un singur reel. Dar se simte cam cât de mare e bucuria pentru noi?”, mai spunea actrița.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News