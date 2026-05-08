Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, de la Antena 1, moderată de Denise Rifai, Daciana Sârbu a fost surprinsă de un mesaj transmis de Andrei. Acesta i-a mulțumit pentru sprijinul oferit de-a lungul anilor, iar Daciana a reacționat imediat cu emoție.

Andrei Ponta a urmat studiile de management hotelier internațional. Este pasionat de karting și rugby și preferă să stea departe de atenția publică.

„Mi-au plăcut întotdeauna copiii și cred că am simțit întotdeauna dorința asta. Nu știu decât să iubesc și să fac bine. Vorbim săptămânal, adică nu se pune problema să nu știm unii de alții, ce facem, cum suntem. Îmi trimite poze cu Antonia, iar Maria este foarte fericită când se întâlnesc, ei îi și plac copiii mici”, a spus Daciana Sârbu, emoționată.

Daciana Sârbu a vorbit recent și despre relația pe care o are cu Victor Ponta, după divorț. „Cred că noi, adulții, am gestionat-o ca părinți responsabili și a fost foarte important ce au simțit copiii. Și dacă copiii simt că faci tot posibilul și să rămâi în armonie pentru ei, să nu se schimbe, trec mult mai ușor peste orice situație. Și noi trebuie să fim lângă ei și să le fie lor bine”, a declarat Daciana Sârbu în urmă cu ceva timp.

