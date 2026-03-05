Libertatea a fost prezentă la premiera de gală din Spania a filmului „Acel martie” („That March”), acolo unde Bob Rădulescu a răspuns la câteva întrebări.

În primul rând am vrut să aflăm cum s-a simțit să lucreze cu regizorul Iura Luncașu.

Actorul a lucrat la două filme alături de Iura Luncașu

„E al doilea proiect al meu cu Iura Luncașu. Primul proiect pe care l-am făcut împreună și pe care încă nu l-ați văzut, că n-a ieșit încă public, dar o să vă placă, are o profunzime extraordinară! Se numește «Dosarele orașului alb», va ieși după «Acel martie», deși l-am filmat, editat și terminat înainte de «Acel martie».

Mie îmi place cum lucrează Iura Luncașu, iar când am primit de la Ioana, de la o bună amică și prietenă, prin 2022-2023, un mesaj, «Bob, Iura Luncașu are un plan, vrea să filmeze ceva și ar vrea să vorbească cu tine», super happy am fost. Și mi-a plăcut foarte mult proiectul ăla. Și la proiectul ăla am lucrat personal lângă Iura Luncașu un pic mai mult, pentru că rolul e de altă natură. E un alt fel de mort, dar e fain de tot.

Iar pentru «Acel martie», întreaga echipă s-a împărțit între filmările din Spania, filmările de la Cluj… Totul a fost în alt ritm și filmul, ritmul filmului în sine, e mult mai accelerat, fiind acțiune. Celălalt este thriller psihologic. Deci e altceva. O să vă placă! Ambele o să vă placă. Thrillerele psihologice sunt foarte rare în România. Ne zicea Iura Luncașu: «Eu, care am atâta experiență în TV, în comedii, am nevoie să zic o altă poveste, un thriller psihologic». Și noi toți am întrebat: «La noi în România?».

«Dosarele orașului alb» este clar printre primele, într-o lume care știu că are nevoie de umor… Adică umanitatea, de când e ea, are nevoie de sentimentul ăsta, de senzația asta… și de glumă, și de umor! Iura Luncașu are experiență cu umorul și a avut un pariu… cumva s-a luat de piept cu un subiect foarte greu! Sunt absolut sigur că lumea nu se duce la un thriller psihologic cum te duci la o comedie. Este un film de o altă profunzime. Mi-a plăcut foarte mult! Și după ce am terminat «Dosarele orașului alb» și am aflat de «Acel martie», am zis: «Da, cu tot dragul»! Deja făceam echipă bună, eram încălzit”, a spus Bob Rădulescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Actorul ne-a vorbit și despre rolul pe care îl are în „Acel martie” („That March”), care rulează deja în cinematografele din România, afirmând că în film este un senator din Cluj.

„Joc rolul unui senator, Alexandru Lupescu îl cheamă, care e găsit mort în fața locuinței lui. Și de acolo începe toată acțiunea. Mai ziceam câteodată: dacă îți dorești să schimbi ceva în viață, intri în politică. Dacă nu reușești în politică, bine că ești actor, că te fac ăștia în filme să fii politician, să schimbi lucrurile în bine. Și uite, ca orice politician care face un gest onorabil, personajul meu moare! Ai noștri cred că de-aia nu se chinuie să facă bine, că le e teamă de subiectele de film. (n.r. – râde)

Deci joc rolul senatorului Alexandru Lupescu, așa-l cheamă, și care, din păcate, pățește ceva. Am și câteva scene în care se explică: înțelegi ce și cum… Dar e frumos rolul. E viața de politician! Are și părțile bune, cu intenții onorabile, dar are și părțile nasoale, în care ești filmat, spionat, prins, șantajat…” , a adăugat Bob Rădulescu.

„În politică nu te bagi, în politică te retragi”, spune Bob Rădulescu

Întrebat dacă se gândește să se apuce de politică, ținând cont că în ultimii ani multe persoane publice au trecut în această tabără, Bob Rădulescu a glumit, afirmând că mai are ceva de făcut, după care devine și el politician.

„Multă vreme m-am gândit la treaba asta, că și întrebarea la noi e: «Când te bagi în politică?». În politică nu te bagi, în politică te retragi! Deci mai am un pic de treabă, așa, ca activitate creativă, și când termin cu toate, mă retrag în politică. Că acum experiență am (n.r. – râde)”, a încheiat Bob Rădulescu interviul pentru Libertatea.

