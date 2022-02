Ce meserie și-ar fi ales Cătălin Moroșanu dacă nu devenea luptător profesionist. „Nu am avut vreun plan anume”

„Sincer, cred că ajungeam ori avocat, ori polițist. Eu m-am apucat de kickboxing în anul doi de facultate. Am zis să slăbesc și eu puțin, să văd cum e.

Nu am avut vreun plan anume să mă gândesc că o să fiu luptător sau să apar vreodată la televizor, în viața mea nu m-am gândit la asta”, a mărturisit Cătălin Moroșanu, în cadrul emisiunii Star Magazin, citat de Spynews.

„La 21 de ani am intrat prima dată în sală, am avut o carieră fulminantă, în sensul că am avut și talent, am fost și un luptător atipic și uite că faptul că am fost așa am reușit să înving nume foarte mari din sportul de contact al plantei.

Pentru mine este o satisfacție enormă că am reușit, un băiat de la țară, din grajduri, să ajungă să reprezinte România la cel mai înalt nivel”, a mai adăugat Cătălin Moroșanu pentru sursa citată.

Cătălin Moroșanu, tată de băiat

„Sunt foarte fericit. A fost născut pe 1 decembrie. O să fie un patriot, ca și tac-su. Nu mă așteptam să am băiat. Mi-am dorit al doilea copil. S-a întâmplat după ce m-am întors de la Survivor. Georgiana a rămas însărcinată. Am fost mai liniștiți. Am mai încercat până acum. Așa a vrut Dumnezeu. S-a născut mai devreme”, a spus Cătălin în emisiunea La Măruță.

