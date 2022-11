Ce nu mănâncă Andreea Bălan pentru a se menține la 49 de kilograme: „Chiar dacă ai chef sau nu ai trebuie să faci sport”

Andreea Bălan mănâncă foarte rar spre deloc prăjeli și dulciuri. „Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate.

Nu este vorba de a fi exigent în acest caz, cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină, trebuie să ai o disciplină atât fizică cât și mentală și chiar dacă ai chef sau nu ai trebuie să faci sport. Pentru mine contează asta, deoarece fac acele acrobații la concerte cu Petrișor și dacă nu fac o perioadă ne coordonăm mai greu”, a explicat Andreea Bălan, care muncește în continuare foarte mult.

Are cântări private, merge și la concerte și participă și la diferite emisiuni de televiziune. „Este foarte multă muncă în spate. Eu cânt de la zece ani, iar de la 12 ani eram deja cunoscută în formula “Andre” și este foarte greu să te menții peste două decenii și să devii relevant și peste două generații, practic.

Trebuie foarte multă disciplină și multă muncă și să nu te îmbeți cu apă rece, nici să te atașezi de proiecte care eșuează. Din eșec înveți, le iei ca pe niște lecții, mergi mai departe și te resetezi și o iei de la capăt”, a spus ea.

În prezent, artista se bazează pe ajutorul mamei sale atât cu casa, cât și cu creșterea fetițelor sale, Ella și Clara. „Fetițele sunt foarte bine, nu le lipsește absolut nimic și sunt fericite….sunt doi copii fericiți.

Sunt la Școala de Muzică “George Enescu”, la grădiniță și grupa zero Ella, așa că vor urma cel mai probabil o carieră în muzică. O să le susțin dacă își doresc acest lucru. Abia aștept să fie mai mari să și cântăm împreună.”, a încheiat artista.

