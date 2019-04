„În primul rând haide să vorbim despre pisicile mele, pe care le ador! Juicy și Grizon sunt două răsfățate care îmi fac ziua mai frumoasă. Pe Juicy am adoptat-o după ce am găsit-o pe stradă, nu cred că avea mai mult de o lună. Iubesc animalele în general.

Îmi place foarte mult să călătoresc, ador marea, mâncarea fast food, băuturile acidulate și serialele. Mai nou, am descoperit că am o pasiune pentru dans și vreau ca în viitorul apropiat să îmi dezvolt și această latură. În afară de familia mea, căreia îi mulțumesc pentru toată dragostea și tot sprijinul, am alături de mine omul meu drag. Suntem împreună de aproape 6 ani, timp în care ne-am completat unul pe celălalt la bine și la greu. Peste 10 ani vreau să fi cântat deja pe scenele mari ale lumii, să compun pentru artiștii mari din industria muzicală și, de ce nu?, să am o fetiță frumoasă!”, a declarat Ester Peony pentru revista VIVA!.

Cine este Ester Peony

Ester Peony, pe numele său real Ester Alexandra Creţu, este o cântăreaţă şi compozitoare de origine română. Pasiunea ei pentru muzică a apărut încă din copilărie, pe când locuia cu familia în Montreal, Canada. În 2014, Ester s-a făcut remarcată în mediul online prin înregistrarea unor cover-uri în stil propriu, fapt care i-a adus aprecierea internauţilor și nu numai. Un an mai târziu, a debutat pe radio şi TV cu piesa „Sub aripa ta” (feat. Vescan), care s-a bucurat de succes, clasându-se săptămâni la rând în topurile radiourilor şi posturilor TV de muzică din România. În 2018 lansează primul EP, „Dig It”, unde Ester se numără printre principalii compozitori. Împreună cu Alexandru Şerbu şi Ioana Victoria Badea scrie „On a Sunday”, melodie cu care se înscrie în Selecţia Naţională Eurovision 2019. În prezent, Ester lucrează la primul ei album, care va fi lansat anul acesta

