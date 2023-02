Zilele trecute, Adriana Simionescu a aflat că va avea o fetiță, după ce a făcut petrecerea de gender reveal. Adrian Minune va fi pentru a doua oară bunic și așteaptă cu mare nerebădare să vină pe lume cea de-a doua nepoată.

Pe rețelele de socializare, Adriana Simionescu a postat o fotografie cu burtica de gravidă și a dezvăluit cele două nume pe care le-a ales pentru bebelușul pe care îl poartă în pântece.

„Cred ca această poza exprimă cel mai bine ceea ce simt legat de sarcina mea! Ce simt legat de tine, Noa Zenayda mea!”, a scris Adriana Simionescu în cadrul postării de pe contul ei de Instagram. Fiica cea mică a cântărețului a ales două nume inedite pentru fetița sa.

Adi Minune a declarat la PRO TV că așteaptă cu bucurie să își petreacă bătrănețea încojurat de nepoți și să audă că va fi strigat „tataie”. „Îmi place când voi îmbătrâni să ies cu nepoțeii în parc, să îmi spună tataie. Am 50 de ani, dragi telespectatori.(…) Răbdarea e cuvântul cel mai important pentru o familie”.

„La noi mereu la momentele emoționante se lasă cu lacrimi”

Karmen, sora Adrianei, a fost cea care a organizat petrecerea și care a știut de la bun început sexul bebelușului. Artista, care joacă și în serialul „Clanul”, a păstrat cu greu secretul și a fost foarte fericită când a aflat că sora ei va deveni mamă.

„A fost foarte greu să țin secretul despre sexul copilului. Eu nici nu sunt o persoană mincinoasă, încerc să spun cât de mult adevăr pot și să evit să am o piatră pe inimă, parcă îmi venea să zic și stricam toată surpriza.

Am avut foarte mari emoții. La noi mereu la momentele emoționante se lasă cu lacrimi. Majoritatea familiei tindea spre băiat. A fost greu să organizez totul, dar și plăcut. Prima dată am vrut să fac acasă, dar mi-am dat seama că suntem 20 de persoane și nu vreau să fac curat. Ca mătușă, cred că o să o răsfăț la maximum, cu mine o să aibă voie să facă ce vrea ea, bineînțeles. O să fim prietene bune”, a mărturisit Karmen, potrivit WOWbiz.ro.

Și Cati, mama Adrianei Simionescu, a știut că fiica sa va avea o fetiță. Soția lui Adrian Minune se înțelege foarte bine cu mama lui Nicu, logodnicul fiicei sale. „Eu am știut, dar nu am mai rezistat. A ieșit fără să vreau. Trebuia să mă bucur într-un fel, îmi pare rău că nu am făcut-o mai devreme. Eu și cuscra mea suntem cele mai fericită că mai avem o fată.”

Adrian Minune speră că băiatul său, Adrian Simionescu Jr, îl va face bunic și de băiat. „Mă simt foarte bine, sunt fericit. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a mărit familia, a ieșit ok. E greu să fii obișnuit. A avea o nepoțică și apoi să mai ai una e foarte mișto, dar sunt sigur că la băiatul meu o să fie băiat. Eu ce am zis așa a fost”, a spus cântărețul pentru sursa mai sus menționată.

