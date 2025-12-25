Transformarea este radicală, însă cei cu care intră în contact îl compătimesc mai mult decât să îl felicite pentru efortul depus. „Mulțumesc lui Dumnezeu că am slăbit pentru că mi-am dorit mult să se întâmple asta. Am depus eforturi, deci merge cu felicitări, căci lumea mă întreabă dacă sunt bolnav. Le zic că eu am făcut foamea și ei mă întreabă dacă sunt bolnav. Am vrut să mă prezint în cea mai bună formă, să mă prezint elegant. Cum să mă îmbolnăvesc?”, a explicat artistul. Pe de altă parte, decizia a fost luată după ce a primit feedback de la telespectatori. „Mi se mai spune că televizorul mă îngrașă, dar și că sunt mai frumușel în realitate decât la televizor. Ce să zic? Mie nu prea îmi servește asta că eu la televizor îmi fac treaba. Dacă ceva din ce zic eu relevă mai mult decât faptul că sunt drăguțel sau nu, pentru mine asta e important. Că până la urmă rămân cu ce spun, că asta cu frumusețea și cu tinerețea este foarte efemeră”.

În cazul actorilor, așa cum este și Andrei Bănuță de câțiva ani, de când joacă în serialul „Groapa”, este nevoie de acceptul producătorilor pentru orice transformare, căci trebuie să rămână în racord cu personajul. Din fericire, Anghel Damian i-a permis asta, schimbând cursul personajului pe care îl interpretează. „Și personajul din «Groapa» evoluează. Pe el l-au slăbit problemele. Pe mine m-a slăbit foamea. Paradoxul ăsta este cel mai amuzant că este cel mai lipsit de foame an al meu fiindcă mi-a mers cel mai bine dintotdeauna. Sunt recunoscător, mulțumesc lui Dumnezeu, dar sunt cel mai slab din toată viața mea. Acum am 71 de kilograme și nici în liceu nu aveam kilogramele astea, lucru care mă bucură. La mine munca prinde bine și oferă determinare, nu foame. Că am făcut și eu bani. Sunt ok”, a povestit amuzat Andrei Bănuță pentru Libertatea.

Cel mai deranjat de transformare este tatăl lui

Cu toate că primește aprecieri pentru modul în care a reușit să dea jos mai bine de 12 kilograme într-un timp relativ scurt, tatăl lui nu vrea să îl vadă așa slab. Domnul Bănuță nu poate concepe curele de slăbire și că fiul său a depus efort pentru a scăpa de kilogramele în plus. Acesta consideră că munca continuuă l-a adus pe Andrei în această situație. „Tata crede că am slăbit de la muncă. Mă sună și plânge de fiecare dată. Când aude că sunt prin țară, la concerte, începe să plângă și mă compătimește. Zice că muncesc prea mult, că nu o să prind 30 de ani. Că am ajuns piele și os. Eu și Theo Rose. Că ne batem joc de noi cu munca asta. El îmi poartă de grijă și înțeleg asta, doar totuși el vine și comentează chestiile astea deși el are 76 de ani și până anul trecut, adică la 75, el a muncit. A muncit pe bune”, ne-a povestit artistul.

Așa că, aproape zilnic, îi explică tatălui său că pentru el nu este niciun sacrificiu să fie mereu pe drumuri la concerte. Este ceea ce a visat de mic, dar este și conștient că șansa pe care o are trebuie exploatată la maximum. „În toate rugăciunile mele, de când eram mic, legate de muzica asta pe care o fac, au fost despre a fi astăzi la Timișoara și mâine la Iași. Eu nu am cum să mă plâng nici de oboseală, nici de nimic vreodată, atât timp cât mie mi se întâmplă ceea ce mi-am dorit. E lucru pentru care m-am rugat cel mai fierbinte în toată viața mea și asta îi tot explic tatălui meu. Îi spun că eu sunt printre puținii fericiți, că sunt alții mai deștepți, mai talentați, mai frumoși decât mine, care poate nu au șansa asta pe care am avut-o eu și gramul ăsta de noroc și steaua asta în frunte s-a hotărât să se aprindă și pentru mine și îl rog să nu mă plângă. Pare că îmi ia norocul dacă mă plânge. Îi zic să mă ambiționeze și să îmi zică că nu fac destul, căci în copilărie așa era, îmi zicea că nu fac destul”, a mai completat Andrei Bănuță pentru Libertatea.

