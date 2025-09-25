Prezentă marți seară la „Ceaiul de la ora 5” eveniment exclusivist al Nicoletei Scarlat, Baroneasa de Brattleby, artista a povestit despre fiica sa adoptivă și unele situații neplăcute cu care aceasta se confruntă la școală.

„Singurele momente mai dificile în ceea ce o privește sunt cumva legate de judecata oamenilor care încă există. Dar încercăm să le explicăm pe toate, atât eu, cât și tatăl ei. Noi suntem trup și suflet pentru ea și ea înțelege că mami și cu tati sunt acolo pentru ea și întotdeauna vor fi!

Și atunci trece mai ușor peste oamenii care o necăjesc sau chiar unii copii care o mai necăjesc. Nu pot să zic că este vorba chiar de bullying, dar sunt diverse judecăți. Copiii nu înțeleg toate lucrurile la timpul lor și probabil că nici unii părinți nu găsesc momentele potrivite să le explice.

Dar, în general, ea e un copil foarte iubit atât de colegi cât și de profesori, pentru că își dorește foarte mult ca lucrurile să fie bine. Mai nou, a intrat în clasa a V-a și își dorește să facă totul bine, pentru toți profesorii, își iubește profesorii, toți sunt minunați.

Mă bucur să văd că e atât de entuziasmată de noii profesori. Îi place foarte mult limba engleză și vrem să ne reîntoarcem împreună la înot”, a declarat Paula Seling, pentru Click!

Artista a mai dezvăluit că fiicei sale îi place voleiul. „Elena face și volei. Sunt foarte mândră de echipa lor Chitila, care a ieșit campioană. Au fost la Sibiu acum recent, mai au niște meciuri și săptămâna cealaltă. Sunt foarte bucuroasă că au rezultate.

Mă bucur să văd că ea, chiar dacă era cea mai nouă în club, deja a început să-și dea drumul și să joace meciuri, să fie în echipă un pion important”, a mai dezvăluit Paula Seling, pentru sursa citată.

