Jaguarul susține acum că în Thailanda s-a purtat exact așa cum este el și în viața de zi cu zi. George a declarat că nu și-a imaginat că va ajunge atât de cunoscut încât oamenii să îl oprească pe stradă. În viața de zi cu zi, antreprenorul spune că este o persoană optimistă și își dorește ca energia lui pozitivă să îi încarce și pe cei din jur.

Jaguarul spera să devină celebru

„Să zicem că eu mă așteptam (n.r. – să devină celebru). Nu mă așteptam la nivelul ăsta, sincer, dar eu, cum sunt de un an aici în România, am văzut și când ieșeam cu prietenii mei și am văzut că aici în România sunt mulți băieți care au un caracter mai închis și fac pe importanții, nu râd, nu nimic.

Mi-am dat seama atunci când mă duceam în cluburi și se puneam în preajma mea și începeau să râdă. Spuneau: «Tu, așa băiat tare și cu vibe-ul tău». Mie nu-mi place să judec pe nimeni. Am văzut că aici în România toți știu totul de toți, câți bani ai, ce mașină ai, pe mine chiar nu mă interesează.

Adică eu și când ies cu o fată și ea lucrează la mall și spală WC-uri sau e judecătoare sau dă cu mătura pe stradă, pentru mine e la fel. Important e să mă simt eu bine și pozitivitatea m-a dus să mă simt mult mai bine. Când mergeam la cluburi cu prietenii mei, câteodată le făceam o surpriză că nu le ziceam că mă duc și ei stăteau la masă și tăceau din gură, ei, când mă vedeau pe mine în club, atmosfera s-a schimbat, toți erau bucuroși, se distrau.

Recomandări Cum a reușit un lider AUR să pună mâna pe case sub 35.000 de euro. Virgil Vlad și „fabrica de moșteniri”: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”

La fel și proprietarul de la club unde am fost înainte de Insula. Când vedea că la masă la mine e distracție, toți vor să fie prieteni cu mine. Îmi spuneau că «Tu ești un băiat de nota zece». La prima impresie, cu atâtea tatuaje, poate lumea gândește rău de tine, dar când lumea stă la masă și vorbește cu tine, toți își schimbă părerea. Deci, mă așteptam într-un fel”, a povestit el pentru Spynews.ro.

Angajatele l-au înscris la emisiune

George deține o cafenea în Deva, iar participarea la emisiune a venit ca urmare a inițiativei angajatelor lui, care l-au înscris. El a acceptat provocarea și a simțit că locul său era acolo. Totuși, spune că nu își petrece viața doar în distracții, ci are și alte preocupări.

„Angajatele mele m-au înscris la Insula iubirii, eu am fost. Am zis că dacă am reușit în anumite locuri, unde toți sunt importanți să îi fac să râdă… Nu e scopul meu să fac lumea să râdă, așa sunt eu. Mie îmi place ca lumea să se simtă bine cu mine, adică să nu mă simt eu în plus, dar toți să se simtă bine. Am zis că dacă mă duc la Insula, să fiu eu, să fiu sincer, dacă am ceva de zis pe față la fete, o să le spun pe față.

Normal că acolo e mereu sâmbătă seară, acolo l-ați văzut pe George când e vineri seară, sâmbătă seară în anumite chestii”, a mai spus ispita.

Recomandări Sebastian Frenț, tânărul nevăzător care are canal de YouTube dedicat trenurilor: „Am cutreierat deja cei 8.000 de kilometri de cale ferată din România”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Ce face acum „Jaguarul”

George Ivănescu continuă să se ocupe de cafeneaua din Deva și spune că are și alte afaceri. În plus, în urma participării la show, au apărut colaborări noi care îi ocupă o mare parte din timp. „Normal că de luni până vineri și am businessurile mele, lucrez una-alta. Acum cu Insula, mă axez pe altceva, mă duc în stânga și-n dreapta, dar eu așa sunt.

Eu nu am făcut acolo un personaj, eu n-am făcut acolo un rol. Așa sunt eu. Eu nu m-am gândit că mă duc acolo și zic frazele astea, pentru că Insula nu este regizată, este totul adevărat, deci nu ai cum să îți programezi chestiile astea. Mie dacă cineva îmi zice «Răspunde așa, fă așa», tu pe mine mă blochezi. Eu am cerut la toți să fiu eu, să vorbesc cum vreau eu, să fac ce vreau eu, pentru că o să fie bine”, a explicat el.

Acuzațiile privind asemănările cu Marcel Andrei

George a fost comparat de unii telespectatori cu ispita Marcel Andrei din sezonul 8, însă el respinge această idee, spunând că nu a urmărit emisiunea înainte de participare și nici nu știe cine este acesta. „Eu nu am făcut niciun personaj. Multă lume mi-a zis că poate m-am luat un pic de la ultimul sezon, de la Marcel, dar eu, sincer, nici nu știu cine e Marcel, din cauză că eu în România nu m-am uitat la televizor în fața mea.

Recomandări Primele orașe care vor cădea în cazul în care începe Al Treilea Război Mondial, conform inteligenței artificiale

Acum mă uit pentru prima dată la televizor pentru Insula, dar n-am văzut o știre, n-am văzut un program, dar am fost într-un program. Eu și seara când ajungeam acasă înainte de Insula, îmi puneam Netflix, care îmi e pe italiană, iar când am fost pe Insula eram în România de cinci luni”, a spus el.

Succesul și reacțiile fanilor

Celebritatea l-a surprins pe „Jaguarul”, care a relatat și o întâmplare neobișnuită: una dintre admiratoare a leșinat atunci când l-a întâlnit. Deși programul său este aglomerat, antreprenorul se declară recunoscător celor care îl susțin.

„Mă așteptam, dar nu așa. Nu pot să mă duc la un supermarket, nu pot să mă duc în stânga, nu pot să mă duc la baie, nu pot să mă duc să mănânc, nu mai pot să fac nimic, pentru că lumea când mă vede, se fac poze. Fetele când mă văd pe stradă, mi s-a întâmplat că a leșinat fata, tremură, plânge, urlă, e ceva incredibil.

La nivelul ăsta așa, nu mă așteptam, sunt sincer. Este și obositor pentru mine, e mult stres. Cel mai viral băiat din România. Fugi în stânga, fugi în dreapta, fă publicitate acolo, dorm foarte puțin. În același timp, mă întreabă lumea: «Nu ești obosit, cum faci să ții ritmul ăsta?». Dar cuvântul «Jaguar» zice tot. Jaguarii nu se lasă ușor”, a încheiat George Ivănescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE