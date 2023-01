Ce pensie are Gheorghe Turda după 55 de ani de activitate. Artistul a făcut publică suma. „Mă tot judecă fără să cunoască adevărul”

Artistul, care a petrecut mai bine de jumătate de secol pe scenă, a făcut parte din Ansamblurile Rapsodia Română și Ciocârlia, iar în cadrul ultimului dintre ele a ocupat și funcția de director. „Eu am 55 de ani de activitate la două mari ansambluri, la Rapsodia Română și la Ciocârlia.

Am fost șeful ansamblului Ciocârlia și șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne și sunt mândru de pensia mea.

Față de alții care n-au avut aproape nicio… sau poate au avut doar câțiva ani de activitate și au emis pretenția să aibă pensia ca Gheorghe Turda. Da, 9.000 de lei, da. Deocamdată, mulțumită lui Dumnezeu, e bine”, a declarat Gheorghe Turda, potrivit antenastars.ro.

„Menționez că pensia lui Gheorghe Turda nu este o pensie specială, așa cum cred mulți și mă tot judecă fără să cunoască adevărul.

Eu am cotizat 55 de ani de carieră artistică, am cotizat la pensia mea militară, să știe asta toți proștii care comentează. Eu am o pensie militară, așa cum au și jandarmii, și polițiștii, și cei din Armată, și cei din Interne.

Întâi să se documenteze lumea, apoi să vorbească. Repet, Gheorghe Turda are pensie militară, nicidecum specială, am ieșit la pensie cu grad de general, mai au ca mine și Ilie Năstase, și artiști, și sportivi, militari din cele două ministere, din Interne și din Armată”, a mărturisit recent Gheorghe Turda pentru playtech.ro.

Cum a petrecut Sărbătorile de iarnă

Gheorghe Turda, în vârstă de 74 de ani, a petrecut sărbătorile de Crăciun alături de copii și nepoți. Artistul de muzică populară a povestit cu lacrimi în ochi despre regretata lui soție, pe care a pierdut-o în urmă cu 13 ani.

„Crăciunul, ca întotdeauna, în familie, alături de fetele mele, ginerii și cei trei nepoți, unul mai frumos decât altul și deștepți, dar și cu cuscrii.

Am făcut și pe Moșul, mi-am golit buzunarele după ce m-au colindat nepoții, bineînțeles că bunicul i-a onorat cu darurile la modă: în lei! Cel mic, care e mare toboșar, împlinește opt ani, studiază percuția și a primit un set de tobe. Deja l-a testat și Țăndărică și a zis că e al lui!”, a mărturisit Gheorghe Turda, pentru StarPopular.ro.

