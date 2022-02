Maestrul Tudor Gherghe a spus în direct, într-un interviu acordat realizatorului Antena 3 Mihaela Bîrzilă, ce pensie primește lunar de la statul român. Are o carieră de zeci de ani, a susținut sute de spectacole, de cântări, a mers la o mulțime de evenimente unde a interpretat cu drag cântecele sale.

„Am o pensie bună asigurată de la stat, cred că vreo 3.000 de lei liniștiți dacă îmi şi măresc acuma. Pentru un artist este o pensie bună”, a declarat Tudor Gheorghe la Antena 3.

Totodată, Tudor Gheorghe a fost întrebat dacă a primit facturi uriașe la energie și gaze, așa cum i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu, Dani Oțil sau Oana Roman. Din fericire, fiul lui se ocupă de plata facturilor: „Am marea șansă că nu am noțiunea lor. Nu ştiu despre ele. Mi le plătește fiul. Ei se ocupă, eu nu am noțiunea banilor”, a mai spus artistul.

Tudor Gheorghe, despre cel mai greu moment din carieră

Tudor Gheorghe s-a lăsat drogat pentru un rol. El a povestit într-un interviu mai vechi despre momentul în care și-a injectat prima și ultima dată heroină într-o încercare de a vedea ce simt cei care se droghează.

„Eu sunt actor la bază şi m-am gândit dacă o să joc vreodată rolul unui drogat. Am rugat doi medici în Long Island, lângă New York, şi mi-au injectat heroină. I-am rugat să mă filmeze în timp ce mă manifestam. Am fost civilizat. Am pupat mâna gazdei, Luiza, şi m-am dus la culcare. M-am dezbrăcat şi m-am culcat în cadă. Îngeri de argint zburau în jurul meu, le făceam cu mâna. M-au scos din cadă, m-au îmbrăcat în pijama şi m-au băgat în pat. M-am trezit noaptea cu o sete şi o poftă de dulciuri…”, a mărturisit Tudor Gheorghe într-un interviu citat de Mediafax.

În continuare, artistul a spus: „A doua zi mă durea aerul din jurul capului. Mi-au spus că trebuie să îmi mai facă o doză mai mică dacă vreau să îmi revin. Am zis că nu. Daţi-mi altă variantă şi mi-au zis să beau din sticla de whiskey cât pot, aşa ca pe bere, ceea ce am făcut. Se făcuse ora 11 dimineaţa şi m-au ajutat din nou să urc scările alea, la ora 11 am adormit şi m-am trezit a doua zi la ora 11. Am dormit neîntors. Am băut numai apă minerală, nu mai simţeam nevoia de dulce, mi-am pipăit capul, era la locul lui, nu mă mai durea”.

