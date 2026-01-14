Mircea Solcanu, cunoscut pentru cariera sa în televiziune, trăiește acum o viață modestă în Constanța, unde se confruntă cu provocările financiare și de sănătate. După ce a trecut printr-o luptă dificilă cu cancerul și alte probleme serioase de sănătate, el primește o pensie de doar 1280 de lei, sumă insuficientă pentru a acoperi toate nevoile zilnice și tratamentele necesare.

Viața lui Mircea Solcanu la Constanța

Într-un interviu viva.ro, el a discutat deschis despre realitățile vieții sale și impactul măsurilor economice asupra persoanelor cu dizabilități. „Ce face domnul Bolojan este o pedeapsă pentru cei care chiar au dizabilități. Dacă plătim impozite, nu mai avem bani de tratamente”, a declarat Solcanu, făcând referire la recentele modificări legislative care au eliminat unele scutiri de taxe pentru persoanele cu dizabilități.

Fostul prezentator TV consideră că măsurile sunt nedrepte și că responsabilii pentru certificările false ar trebui trași la răspundere, nu cei care depind de aceste beneficii pentru a supraviețui. Cu o pensie mică, Solcanu a învățat să economisească drastic: „Când vreau să strâng bani, mănânc mai puțin. Așa am reușit să economisesc timp de doi ani pentru a-mi cumpăra un televizor”. Chiar și în aceste condiții, el a mărturisit că unele dintre tratamentele necesare sunt acoperite gratuit, ceea ce reprezintă un sprijin esențial pentru el.

Viața simplă de la malul mării îi oferă liniște, deși Solcanu recunoaște că Bucureștiul îi lipsește uneori: „Din 2014 nu mai locuiesc acolo și doar de două ori am revenit. Îmi place Bucureștiul primăvara, dar cred că m-ar fi obosit să trăiesc din nou acolo”.

Ce îi influențează starea de bine

În Constanța, viața după ora 21 pare să încetinească, o schimbare semnificativă față de agitația capitalei. Fostul prezentator a vorbit și despre pierderea mamei sale, un moment care l-a marcat profund. „Se fac patru ani anul acesta de când a murit mama. Eu nu o visez, dar simt că mă vizitează uneori. Totuși, în momentele grele, ești singur, ca la un examen”, a spus el. A descris perioada doliului ca fiind una dintre cele mai dificile experiențe ale vieții sale. Într-un alt moment de sinceritate, el a reflectat asupra credinței sale:

„Eu sunt creștin și atât. Botezul pentru mine a însemnat să-l aleg din nou pe Hristos, conștient, la o vârstă la care am putut lua această decizie”. Solcanu subliniază că etichetele religioase nu contează pentru el și că Dumnezeu lucrează prin oameni, inclusiv prin medici, pentru a aduce vindecare.

Deși televiziunea nu îi mai ocupă locul central în viață, Solcanu recunoaște că rețelele sociale și televizorul i-au influențat starea de bine: „Cât timp am stat fără Facebook și televizor am fost foarte fericit. Lucrurile importante oricum le aflam de la lume, fără să fiu bombardat de negativitate”.

