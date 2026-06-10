Diferențele dintre pensiile încasate de vedetele din România sunt uriașe. Dacă unii artiști și oameni de televiziune spun că abia se descurcă din aproximativ 1.200-2.000 de lei pe lună și sunt nevoiți să continue să muncească, alții beneficiază de venituri care depășesc 10.000 sau chiar 26.000 de lei. Iată ce pensii au dezvăluit mai multe nume cunoscute din spațiul public.

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Pensiile vedetelor din România continuă să stârnească interes, mai ales în contextul în care mulți dintre cei care au avut cariere de succes în televiziune, muzică sau sport spun că se confruntă cu dificultăți financiare după retragerea din activitate.

În timp ce unii artiști susțin că sunt nevoiți să continue să muncească pentru a-și acoperi cheltuielile, există și personalități publice care beneficiază de pensii consistente, de peste 10.000 de lei pe lună.

Jean Paler: „În România, pensia ar trebui să fie de 5.000 de lei”

Actorul de comedie Jean Paler a dezvăluit că primește o pensie de 1.670 de lei pe lună și consideră că această sumă este insuficientă pentru un trai decent.

„Mulți au o pensie de aproape 2.000 de lei, eu am, mai exact, o pensie de 1.670 de lei lunar. Ar trebui să fie de aproximativ 5.000 de lei, ca să nu duci grija zilei de mâine.

Acești bani nu-i primesc însă nici angajații. Dar și după pensionare trebuie să mai mergem pe la spectacole. Am muncit, vara trecută, pe litoral, sper să fiu și vara asta. Pensiile sunt prea mici. Mai facem un bănuț, pe ici, pe colo, ca să-i păstrăm pentru iarnă, când vin facturile mari la curent și la gaze. E greu să fii pensionar în România!”, a declarat actorul, potrivit click.ro.

Gigel Frone: „În viață am învățat să nu mă mai plâng”

Gigel Frone, cunoscut publicului după participarea la „Românii au talent”, spune că primește o pensie de aproximativ 1.300 de lei.

„Tot atâția bani iau și acum, nu mi-au mai majorat pensia. Dar în viață am învățat să nu mă mai plâng, încerc să mai cânt, pe unde mă mai cheamă lumea, mai fac un bănuț, ca să fie pentru tot ce e nevoie. Din păcate, lumea nu mai are bani, pe la petreceri. Dar, acolo, câți sunt, sunt buni”.

Artistul a mărturisit că locuiește într-o cameră de hotel și speră ca, într-o zi, să își cumpere propria locuință.

Mircea Solcanu: „Trăiesc și acum cu 1.280 de lei pensie”

Fostul prezentator TV Mircea Solcanu a vorbit despre situația sa financiară și despre problemele de sănătate cu care se confruntă. „Trăiesc și acum cu 1.280 de lei pensie. Lei!”.

Acesta a explicat că mai primește și o indemnizație de handicap, în valoare de aproximativ 800 de lei, și că lucrează la un post de radio din Constanța pentru a-și suplimenta veniturile.

Serghei Mizil și Rică Răducanu, printre vedetele cu pensii modeste

Serghei Mizil a declarat în trecut că primește o pensie de aproximativ 1.200 de lei. „Gândiți-vă că eu am pensie de 1.200 de lei și mă costă medicamentele 2.000! Dacă era să trăiesc din pensie, nu puteam să îmi iau medicamentele, nu mai zic de plătit căldură, masă”.

Și fostul portar Rică Răducanu a vorbit despre pensia sa de aproximativ 1.800 de lei. „Eu habar n-am, dacă mi s-a mai mărit pensia, soția știe. Ea mi-o confiscă, ea o gestionează lunar. Se teme să n-o pierd la păcănele”.

Elena Merișoreanu și Aurel Pădureanu: „Un pensionar fără 5.000 de lei nu se poate descurca”

Elena Merișoreanu a declarat că, după recalculare, pensia sa a crescut cu doar 81 de lei și depășește în prezent 4.000 de lei. „La prețurile astea atât de obraznice și de nesimțite, prin farmacii și prin supermarketuri, un pensionar fără 5.000 de lei nu s-ar putea descurca”.

La rândul său, Aurel Pădureanu spune că încasează în jur de 2.000 de lei și consideră că o pensie decentă ar trebui să fie de minimum 4.500-5.000 de lei. „Ca să trăiești civilizat în România și să nu îți pui problema zilei de mâine, îți trebuie în jur de 4.500-5.000 de lei”.

Carmen Tănase și Marina Voica, despre veniturile de după pensionare

Actrița Carmen Tănase a dezvăluit că primește o pensie de 6.100 de lei. „Ce pensie am? 6.100 de lei”.

Marina Voica spune că nu se bazează exclusiv pe pensie și că beneficiază și de o indemnizație de merit. „Mi-a mai crescut un pic pensia, cu ceva bănuți, dar nu mă bazez pe ea, pe acești bani”.

Gheorghe Turda și Petre Roman, printre cei cu pensii de peste 9.000 de lei

Gheorghe Turda a precizat că beneficiază de o pensie militară în valoare de aproximativ 9.000 de lei. „Eu am o pensie bună, de 9.000 de lei, dar am și cotizat la stat, preț de peste 50 de ani”.

Fostul premier Petre Roman a anunțat că, după recalculare, pensia sa depășește 11.000 de lei. „Mi-a mărit pensia. Păi, eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2.300 de lei. (…) Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 de lei”.

Monica Tatoiu conduce detașat clasamentul

Cea mai mare pensie dintre vedetele menționate îi aparține Monicăi Tatoiu. Fosta directoare a unei companii multinaționale a declarat că încasează aproximativ 26.000 de lei pe lună. „Eu n-am avut probleme, niciodată nu am cerut să mi se mărească salariul, nu am cerut să mi se dea, mereu mi s-a dat. Eu am avut salariul de 40.000 de euro, la care s-au plătit taxele”.

Monica Tatoiu a subliniat că pensia actuală reflectă contribuțiile plătite de-a lungul unei cariere îndelungate.

Irinel Columbeanu și Gigi Becali, situații diferite

În timp ce Irinel Columbeanu a declarat că primește sub 2.000 de lei pe lună și locuiește într-un azil, Gigi Becali încasează aproximativ 5.700 de lei din pensia aferentă mandatului de europarlamentar.

În plus, omul de afaceri beneficiază și de indemnizația de parlamentar, care depășește 10.000 de lei lunar.

Diferențele dintre veniturile vedetelor pensionare rămân considerabile, de la sume care abia acoperă cheltuielile de bază până la pensii care depășesc cu mult media națională.

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