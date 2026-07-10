Impactul imigrației asupra echipelor

În clasamentul actual al Cupei Mondiale 2026, Franța ocupă primul loc cu o medie de 83,2 puncte, urmată de Spania (82,8), Brazilia (81,8) și Germania (81,7). Însă, dacă s-ar elimina jucătorii născuți în afara granițelor sau cu părinți imigranți, clasamentul ar fi complet diferit. „Franța cade pe locul cinci, iar Spania urcă pe primul loc”, explică Artur Scartazzini, coautor al studiului.

Conform analizei, Spania este „cea mai avantajată” selecționată. Deși ar pierde jucători precum Lamine Yamal, Nico Williams și Aymeric Laporte, echipa ar rămâne pe primul loc datorită talentului local. „Cu imigranți, Spania era a doua forță. Fără ei, devine prima”, adaugă Scartazzini pentru Marca.

Harta secretă a CM 2026 arată cât datorează fiecare națională imigrației. Cine este marea câștigătoare
Lamine Yamal, Foto: Justin Setterfield/Getty Images

Franța, o piatră de temelie a multiculturalismului

Franța, liderul actual, ar resimți un impact semnificativ. Selecționata sa reflectă o societate modelată de migrație, iar generațiile de jucători proveniți din familii imigrante au fost esențiale pentru succesele din 1998 și 2018. 

 
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„Forța Franței scade, dar nu atât de mult pe cât ne așteptam, deoarece recuperează jucători cu rădăcini franceze care evoluează pentru alte selecționate”, explică Scartazzini.

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Mbappé face spectacol cu o dublă după o primă repriză de coșmar, Foto: Profimedia

Marocul, cea mai mare pierdere

Marocul, locul 14 în clasamentul actual (75,4 puncte), ar suferi cea mai mare cădere, pierzând 18 poziții. Echipa se bazează pe fotbaliști născuți sau formați în Europa, o politică strategică a federației marocane. „Selecționata Marocului este construită în mare parte din diaspora. Pierderea acestor jucători ar fi devastatoare”, subliniază Scartazzini.

Brazilia și Argentina, aproape neafectate

În contrast, echipe precum Brazilia (locul 3) și Argentina (locul 7) ar suferi modificări minime. Aceste selecționate depind mai puțin de jucătorii născuți în afara țării sau de generațiile migrante. „Aceste țări au un model de dezvoltare mai închis, bazat pe talente locale”, explică Scartazzini.

Messi, în săritură
Leo Messi. Foto: Getty

Fără imigrație, fotbalul ar fi mai sărac

Experimentul evidențiază cât de mult depinde fotbalul modern de mobilitatea umană. Fie că este vorba de Franța, cu generațiile sale de jucători afro-europeni, sau de Maroc, cu diaspora sa europeană, imigrația joacă un rol crucial. „Nimeni nu devine mai puțin francez, spaniol sau marocan doar pentru că s-a născut în altă parte”, concluzionează Scartazzini.

Rezultatele arată că, fără imigrație, fotbalul ar fi mai sărac. Echipele nu mai sunt doar imagini ale unui teritoriu fix, ci povești ale familiilor, academiilor și deciziilor personale. „Fără imigrație, Cupa Mondială ar pierde ceea ce o face universală”, scrie Marca. Fotbalul reflectă o lume în continuă mișcare, iar echipele naționale arată cât de importantă este diversitatea în sport și societate.

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