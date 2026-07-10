După ce a reușit să treacă de Brazilia, scor 2-1, Norvegia visează la prima finală din istorie la un turneu final. Până acolo nu mai este mult, însă pentru a juca măcar finala mică, echipa care se bazează în primul rând pe golurile lui Erling Haaland trebuie să treacă de Anglia.

Echipa națională condusă din teren de Harry Kane s-a impus în optimile de finală în meciul jucat cu Mexic, scor 3-2, iar acum se bate cu Norvegia pentru un loc în semifinalele Campionatului Mondial de fotbal din 2026.

Meciul Norvegia – Anglia din sferturile de finală ale acestui turneu final se joacă pe 12 iulie 2026, de la ora 0.00, și este transmis în direct de Antena 1, post de televiziune care difuzează toate partidele de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 pentru următoarele zile

Sferturi de finală – Duminică, 12 iulie 2026

Norvegia – Anglia » ora 00.00, Antena 1

(Argentina / Egipt) – (Elveția / Columbia) » ora 04.00, Antena 1

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

(Franța / Maroc) – (Spania / Belgia) » ora 22.00, Antena 1

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

(Norvegia / Anglia) – [(Argentina / Egipt) – (Elveția / Columbia)] » ora 22.00, Antena 1

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzător Semifinala 1 – Pierzător Semifinala 2

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigător Semifinala 1 – Câștigător Semifinala 2 » ora 22.00, Antena 1

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