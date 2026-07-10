Dacă gigantul fondat și condus de Mark Zuckerberg nu se conformează deciziei UE, atunci riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri la nivel mondial. În 2025, Meta a avut o cifră de afaceri de 200,97 de miliarde de dolari, ceea ce ar însemna o posibilă amendă de peste 12 miliarde de dolari

Comisia Europeană a stabilit că Meta nu a evaluat corect riscul creării de dependență, în special în rândul minorilor, cât și pentru adulții vulnerabili, din cauza funcțiilor care urmăresc reținerea atenției cât mai mult timp posibil.

Comisia Europeană contestă fluxurile nelimitate de conținut, recomandările foarte personalizate și deschiderea automată a unor videoclipuri. Internauții sunt incitați în așa fel încât să deruleze fără limită ecranele, crescând veniturile din publicitate ale Facebook și Instagram. În 2025, venitul Meta din publicitate s-a ridicat la 196 de miliarde de dolari, adică 97% din venitul total.

Creierele utilizatorilor intră într-un mod „pilot automat”, cu efecte nocive asupra sănătății și utilizări compulsive, arată o închetă începută de Comisia Europeană în mai 2024.

Comisia Europeană este nemulțumită și de instrumentele de control parental integrate în Facebook și Instagram, care sunt prea complicate, precum și de lipsa unor setări pentru limitarea timpului petrecut online de adolescenți.

Un purtător de cuvânt al Meta a contestat concluziile preliminare ale Comisiei Europeane și a susținut că Facebook și Instagram au luat „măsuri importante” pentru protecția adolescenților.

Procedura împotriva Meta se desfășoară în cadrul Regulamentului european privind serviciile digitale (DSA), în baza căruia Comisia Europeană a formulat cerințe similare și pentru TikTok.

Meta are posibilitatea de a se apăra de acuzații și de a propune măsuri de remediere, notează AFP.

Compania condusă de Mark Zuckerberg se confruntă cu acuzații similare și în Statele Unite. În martie, printr-o decizie care creează un precedent istoric, un juriu din Los Angeles a condamnat Meta și Google la plata unor despăgubiri de șase milioane de dolari unei tinere, pe motiv că sunt răspunzătoare de crearea de dependență prin Instagram, respectiv YouTube.

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