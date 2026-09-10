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Când vor putea circula șoferii 155 km fără întrerupere pe Autostrada A3 de la Poarta Sălajului la Târgu Mureş

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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155 de kilometri fără întrerupere pe A3, de la Poarta Sălajului la Târgu Mureș. Când s-ar putea deschide traseul. Sursă foto: Asociația Pro Infrastructură / Facebook
155 de kilometri fără întrerupere pe A3, de la Poarta Sălajului la Târgu Mureș. Când s-ar putea deschide traseul. Sursă foto: Asociația Pro Infrastructură / Facebook
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Șoferii ar putea circula în curând pe mai mult de 155 de kilometri de autostradă fără întrerupere, între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Pentru ca acest lucru să devină posibil, trebuie finalizate lucrările din cele două puncte critice de la Nădășelu și Topa Mică, unde sunt construite viaductele care au înlocuit traseul afectat de alunecările de teren.

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Asociația Pro Infrastructură estimează, într-o postare pe Facebook, că antreprenorul turc Ozaltin ar putea termina lucrările până în decembrie, cu aproximativ trei luni înainte de termenul contractual. În acest scenariu, vor putea fi deschiși integral cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu. De acolo, șoferii vor putea continua pe Autostrada Transilvania până la Târgu Mureș, rezultând un traseu continuu de peste 155 de kilometri.

Două viaducte mai despart șoferii de traseul complet

Lotul Zimbor-Poarta Sălajului a fost inaugurat pe 11 august, însă pentru realizarea legăturii continue spre Nădășelu mai trebuie rezolvate cele două zone problematice de la Topa Mică și Nădășelu. Acolo, soluțiile inițiale pentru autostradă au trebuit schimbate după apariția unor alunecări masive de teren. În prezent, constructorul turc lucrează la viaductele din cele două zone.

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Potrivit Asociației Pro Infrastructură, la ultimele lucrări se montează grinzi, iar structura de tip cantilever este finalizată. Tocmai aceste două puncte sunt esențiale pentru deschiderea circulației pe întregul traseu.

Dacă lucrările avansează în ritmul actual, Asociația Pro Infrastructură speră ca devierile de traseu de la Nădășelu și Topa Mică să fie terminate cel târziu în decembrie. Termenul contractual este însă martie 2027. O finalizare în decembrie ar însemna, astfel, deschiderea cu aproximativ trei luni înainte de termen. În acel moment, cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu ar deveni practic veriga care lipsește pentru circulația continuă pe A3 până la Târgu Mureș.

Lotul Nădășelu-Zimbor trebuia terminat în urmă cu aproape trei ani

În spatele veștii bune se află însă o întârziere foarte mare. Potrivit Asociației Pro Infrastructură, conform calendarului inițial, lotul Zimbor-Nădășelu trebuia finalizat în decembrie 2023. Chiar și dacă erau luate în calcul problemele tehnice și disputele apărute pe parcurs, organizația estimează că lucrările ar fi trebuit încheiate cel târziu în august 2024.

Asociația atribuie o parte importantă a întârzierii constructorului UMB, dar amintește și problemele majore provocate de alunecările de teren, precum și întârzierile generate de deciziile autorităților. În prezent, UMB mai lucrează punctual atât pe traseul autostrăzii, cât și în afara acestuia.

Contractul cu UMB se apropie de șase ani

Contractul pentru Nădășelu-Zimbor a fost semnat cu UMB pe 28 decembrie 2020. Documentul prevedea 12 luni pentru proiectare și alte 24 de luni pentru execuție. Ordinul de începere a fost emis pe 25 ianuarie 2021, iar autorizațiile de construire au fost acordate în mai multe etape pe parcursul acelui an.

Contractul se apropie astfel de șase ani de la semnare, deși durata inițială pentru proiectare și execuție era de trei ani. Una dintre explicațiile importante pentru întârziere este reprezentată de problemele geologice descoperite pe traseu.

Alunecările de teren au obligat autoritățile să schimbe traseul

La Nădășelu și Topa Mică, terenul instabil a făcut imposibilă continuarea lucrărilor în forma proiectată inițial. Soluția a fost devierea autostrăzii și construirea unor viaducte noi. Aceste lucrări nu au rămas în contractul inițial cu UMB, ci au fost atribuite separat. Contractul pentru devierile de traseu de la Nădășelu și Topa Mică a fost semnat cu Ozaltin la 5 iunie 2024.

Acesta prevede nouă luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat pe 4 august 2025, iar autorizațiile de construire au fost emise la 11 iulie și 1 septembrie 2025. Conform termenului contractual, lucrările trebuie terminate în martie 2027.

Constructorii turci ar putea termina cu trei luni mai devreme

Ritmul lucrărilor îi face însă pe reprezentanții Pro Infrastructură să creadă că termenul poate fi devansat. Dacă viaductele sunt finalizate în decembrie, circulația ar putea fi deschisă înainte de termenul contractual. Asociația arată că se lucrează în prezent la ultimele elemente importante ale structurilor, iar aceste viaducte reprezintă punctul decisiv pentru deschiderea întregii secțiuni.

Odată eliminate cele două întreruperi, șoferii vor putea parcurge integral cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu, iar noul tronson va fi conectat direct cu porțiunile deja aflate în circulație ale Autostrăzii Transilvania.

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Tags: Stiri Mures Autostrada A3 Stiri Sălaj Transilvania Autostrada Transilvania
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