Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au demolat casa din Italia: „Vă arăt niște imagini”

În urmă cu aproximativ un an, Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat o casă în Italia, pe care inițial și-au dorit să o renoveze, după care au decis că este mai bine să o demoleze.

„În spatele meu este o casă superbă, care se va transforma, la un moment dat, în căminul nostru de vacanță. În vară am căutat o grămadă de case, aici pe coasta de est a Italiei, pentru că am vrut să combinăm. Inițial, am vrut să mergem în Toscana, dar nu aveam marea atât de aproape, și atunci am descoperit regiunea aceasta, Abruzzo, care e o combinație între Toscana și are și mare”, spunea fosta prezentatoare TV în toamna lui 2025.

În primăvara acestui an, Gabriela Cristea a dezvăluit și că își dorește ca, după ce demolează casa și o ridică la loc, aceasta să devină un boutique hotel.

„O să facem un fel de boutique hotel, dar nu chiar hotel în sensul clasic. Nu vrem să ne complicăm cu licența de hotel, pentru că sunt foarte multe condiții. Noi ne-am propus să facem șapte sau opt camere, toate camere mari, fiecare cu baie proprie și condiții de cinci stele, ca să zic așa.

Vrem un living foarte mare, cu o terasă foarte mare și cu o piscină corespunzătoare, exact așa cum ne place nouă. Acum încercăm să vedem dacă putem să accesăm și niște fonduri pentru proiectul acesta”, a afirmat vedeta.

Acum, la început de septembrie, Tavi Clonda a venit cu noi detalii despre casa din Italia pe care o deține alături de Gabriela Cristea, soția lui.

„A început demolarea la căsuța din Italia. Vă las aici câteva imagini.. Gabriela a avut mari emoții... Încă mai are”, a scris cântărețul pe Facebook, în dreptul unui clip video.

Iar în filmuleț, artistul a dezvăluit că vrea să pornească de la zero cu ridicarea boutique hotelului, astfel că trebuie demolat totul: „Să vă arăt niște imagini interesante. A început proiectul nostru din Italia, la căsuță. Vă arăt niște imagini de la demolare. A început demolarea. Noi așa o luăm, de la zero. Sau de la minus 1. Dar și când ajunge sus...”!

Recent, și Gabriela Cristea a vorbit despre demolarea casei din Italia, afirmând că ea deja vizualizează cum va arăta locația după ce va fi ridicată din nou.