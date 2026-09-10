Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gâlcă, participă împreună la „Asia Express” 2026, formând una dintre cele mai controversate echipe din competiție. Concurenta de la Antena 1 și-a cumpărat recent casa visurilor și a postat primele imagini cu locuința, pe contul de socializare.

În cadrul emisiunii Asia Express influencerița a avut un schimb dur de replici cu Maurice Munteanu, care i-a spus că e prea tupeistă, lucru care l-a făcut să răbufnească.

După încheierea filmărilor la Asia Express 2026, Valerie a avut parte de schimbări importante. A fost cerută în căsătorie de Alex și s-a mutat în casă nouă, așa cum a visat.

nfluencerița și-a cumpărat o locuință cu etaj, care este construită în stil modern și amenajată exact la fel. Bucătăria casei este open space cu sufrageria, iar majoritatea obiectelor din încăperi sunt albe sau crem.

Valerie Lungu şi Alex Gîlcă, împreună pe Drumul Mătăsii

Valerie Lungu participă la „Asia Express” 2026, sezonul 9, alături de partenerul ei, Alex Gâlcă. Cunoscută pentru conținutul atent realizat și stilul de viață prezentat pe rețelele sociale, influencerița se confruntă acum cu una dintre cele mai dificile provocări de până acum.

„Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment”, au declarat cei doi înainte de filmările pentru show-ul de la Antena 1.

Valerie Lungu a participat la „Bravo, ai stil!”

Valerie Lungu a devenit cunoscută în România în 2018, odată cu participarea la emisiunea „Bravo, ai stil!”. Show-ul de modă i-a oferit vizibilitate și a contribuit la dezvoltarea pasiunii sale pentru vestimentație și imagine.

După această experiență, Valerie s-a concentrat tot mai mult pe crearea de conținut pentru rețelele sociale. A devenit remarcată prin videoclipurile cu tranziții elaborate, imaginile atent construite și materialele realizate într-un stil apropiat de producțiile cinematografice.

În timp, comunitatea sa online a crescut, iar influenței de pe Instagram și TikTok i s-au adăugat colaborări cu branduri cunoscute și proiecte comerciale.

Activitatea lui Valerie Lungu îmbină crearea de conținut cu antreprenoriatul. Influencerița investește în echipamente și în producția materialelor pe care le publică, iar călătoriile reprezintă o parte importantă a conținutului său.