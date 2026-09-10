Un mecanic american a dezvăluit problemele grave ale unui motor Toyota V6 de 3,6 litri, care a cedat la scurt timp după ce a fost instalat pe o Toyota Tundra din 2022, înlocuind un motor anterior defect în cadrul garanției.

Probleme neașteptate la un motor considerat „nou”

Motorul, fabricat în ianuarie 2026, a fost complet dezasamblat, iar descoperirile sunt îngrijorătoare.

Desfășurarea procesului a fost detaliată pe YouTube, oferind o privire rară asupra problemelor ascunse ale acestui model de motor, despre care se știe deja că a provocat numeroase plângeri în SUA.

Motorul, în ciuda faptului că avea componente interne marcate cu anii 2025 și 2026, arăta ca fiind aproape nou, cu șuruburi strălucitoare și fără semne evidente de uzură. Cu toate acestea, mecanicul, pe nume Eric, a observat urme de uzură pe unele componente.

„Este ciudat să vezi came cu urme de erodare pe un motor cu un parcurs atât de mic”, a declarat Eric în videoclipul său.

Totuși, o problemă majoră a fost descoperită în zona cuzineților arborelui cotit, unde unul dintre aceștia era vizibil deteriorat, cu bucăți de metal desprinse și deplasate din poziția lor. „De multe ori, un singur cuzinet problematic poate cauza astfel de avarii”, a explicat mecanicul.

Conductele pentru antigel, „foarte atipice pentru Toyota”

O altă descoperire neașteptată a fost legată de supapele de admisie. Unele dintre acestea prezentau depuneri, în timp ce altele erau complet curate, ceea ce indică un posibil dezechilibru în sistemul de injecție, care folosește atât injecție directă, cât și în port.

În plus, conductele de plastic pentru antigel, pe care Eric le-a descris drept „foarte atipice pentru Toyota”, ridică suspiciuni cu privire la reducerea costurilor de producție.

Turbinele biturbo ale motorului au fost, însă, într-o stare impecabilă, iar interiorul cilindrilor nu prezenta depuneri carbonice semnificative. Cu toate acestea, în baia de ulei au fost găsite reziduuri metalice de dimensiuni mari, sugerând o distrugere rapidă a unor componente interne.

Reputația Toyota, în pericol

Potrivit lui Eric, defectele pot fi cauzate de o combinație de factori, inclusiv imprecizia toleranțelor, lipsa de lubrifiere sau utilizarea unui ulei prea subțire, cum ar fi cel recomandat pentru acest model, 0W20.

Probleme similare au fost raportate și la alte mărci, inclusiv la Cadillac, cu motoarele V8 de 6,2 litri, dar situația este deosebit de neobișnuită pentru Toyota, un brand renumit pentru fiabilitatea sa.