Înainte să aibă o relație cu actorul Anghel Damian, alături de care a și devenit mamă, Theo Rose s-a iubit cu Alex Leonte, nepotul dansatorului și coregrafului nea Marin. Timp de cinci ani, până în 2022, au format un cuplu, au și botezat un băiețel și toți se așteptau să se căsătorească.

Spre surprinderea tuturor, Theo Rose și Alex Leonte s-au despărțit, iar la scurt timp ea s-a afișat cu Anghel Damian. Nici el nu a pierdut timpul prea mult, Alex Leonte e acum într-o relație cu Manuela Lupașcu, creator de conținut pe rețelele de socializare.

Manuela Lupașcu, despre relația lui Alex Leonte cu Theo Rose: „Mi-a spus că au rămas în relații bune”

Despre relația cu Alex, Manuela Lupașcu a rupt tăcerea acum, a explicat că nu ea a fost motivul despărțirii cuplului Alex-Theo. „Noi ne-am cunoscut după o perioadă de la despărțirea lor. Nu a fost foarte lungă această perioadă. Eu nu am intervenit în relația lor.

Nu eu am fost motivul despărțirii, știi, cum se mai întâmplă. Au avut situația lor, dar eu nu cunosc, pentru că nu am vrut să aflu și nici să citesc în online”, a spus pentru Cancan Manuela Lupașcu, care a și dezvăluit ce relație are iubitul ei cu Theo Rose, după despărțire.

Se pare că cei doi se înțeleg bine: „El s-a purtat până în prezent cu respect la adresa ei. Mi-a spus că au rămas în relații bune și pot să înțeleg asta, având în vedere conversațiile noastre. Valul de ură nu a venit asupra mea, dar și eu sunt în banca mea“.

Ce a deranjat-o pe Manuela Lupașcu la începutul relației cu Alex Leonte au fost unele comentarii dure ale fanilor, care susțineau cuplul Alex-Theo. „Eu când l-am cunoscut era ok. Într-adevăr ceea ce a deranjat și de partea mea, și de partea lui și chiar și de partea lui Theo până la urmă, sunt momentele intruzive.

Vrei să fii liniștit, tu cu tine, iar oamenii vin și îți pun întrebări. Știi cum este, sunt zvonuri care apar și sunt mai mult sau mai puțin reale”, a mai explicat Manuela, care continuă să aibă o relație echilibrată cu Alex Leonte.

„Cred că, în general, oamenii au nevoie de alți oameni să fie împliniți și fericiți. Să își găsească oamenii aceia care să le împlinească viața. Nu cred că suntem făcuți să fim singuri. Dacă ar fi fost o relație-pansament, nu cred că ar fi rezistat”, a încheiat ea.

Ce a declarat și Theo Rose despre relația lui Alex Leonte cu Manuela Lupașcu

Invitată anul trecut în podcastul Ilincăi Vandici, Theo Rose a vorbit despre separarea de Alex Leonte. A recunoscut că a rămas în relații bune cu el și a spus că știe că e fericit alături de Manuela Lupașcu. „Chiar și fosta relație a fost un lucru foarte bun care mi s-a întâmplat. Noi n-am avut niciun fel de problemă.

Suntem ok în continuare. Chiar și despărțirea a fost, așa cum am mai spus, în beneficiul amândurora. Dacă te uiți la viețile noastre acum, și el e fericit și e bine, și eu sunt fericită și sunt foarte bine”, a declarat Theo Rose, în cadrul podcastului.

Ce a afectat-o, în schimb, pe Theo Rose, după despărțirea de Alex Leonte, a fost părerea unor oameni, care au criticat-o. „M-a durut că oamenii s-au îndoit de faptul că n-aș fi fost corectă într-un aspect atât de important al vieții mele. Asta cred că m-a durut. Eu le-am dat acces la cine sunt eu cu adevărat, la cine am fost eu tot timpul.

Poate unii dintre ei s-au îndoit de faptul că aș fi acționat după cum eu le-am arătat că sunt. Cred că, pe de altă parte, au rămas lângă mine oamenii care au fost siguri de cine sunt”, a mai declarat antrenoarea de la „Vocea României”.

