Mihai Mărgineanu e căsătorit cu Andreea din anului 2008. Au împreună doi copii, pe Tudor și Alexandra, și multe amintiri frumoase. Actorul își ține copiii departe de lumina reflectoarelor, nu a apărut niciodată alături de ei în emisiuni de televiziune sau la diverse show-uri. Întrebat ce relație are cu copiii lui, ce fel de tată este, Mihai Mărgineanu a declarat: „Situația și problemele cu adolescenții sunt cam aceleași în toate familiile sau, cel putin, așa îmi place mie să cred.

Eu am doi adolescenți minunați și perfecți. Nu știu cum să mă port cu ei, așa că mă port natural și cât se poate de calm (pentru că eu nu sunt vreun calm). Poate că o să greșesc, poate nu, dar sunt sigur că ei știu că îi iubesc la puterea de 100% și că îi voi susține în tot ceea ce își propun. Mai departe, nu știu ce o să fie! Dar dacă le dau educație, dragoste necondiționată și susținere, nu va trebui să le cumpăr un apartament. Și-l vor cumpăra singuri”.

„Fiecare perioadă și etapă trece și se depășește cu alte și alte pilde”

În același interviu, actorul a fost rugat să dezvăluie mai multe despre adolescenții lui, însă a ocolit întrebarea. Nu a dorit să intre în amănunte despre copii. „Fiecare perioadă cu sfaturile ei. Fiecare perioadă cu pasiunile ei. Ultimul sfat l-am furat de la Alexei (Cășuneanu), moldovean din Ursoaia – Rep. Moldova: Numai proștii se bat! Altfel, fiecare perioadă și etapă trece și se depășește cu alte și alte pilde și sfaturi. Ele trebuie să rămână axiome către o viață ușoară și frumoasă. Pentru că, având sfătuitori înțelepți și respectându-ți principiile, viața chiar poate deveni frumoasă și ușoară”, a mai declarat el pentru viva.

„Am și o casă în afara țării”

Mihai Mărgineanu e cântăreț de ani de zile, însăel a devenit cunoscut și publicului larg ca actor datorită rolului său din serialul „Las Fierbinți”, difuzat pe Pro TV. Se bucură de un adevărat succes în România, așa că nu s-a gândit niciodată să ia drumul străinătății. „Eu am o viață destul de frumoasă și fericită. O viață care este suma deciziilor pe care le-am luat de-a lungul timpului eu și iubita mea. Dar am și o casă în afara țării, unde „n-am rămas, însă unde merg regulat. Pentru că, învățând istorie, mi am dat seama că ea se poate repeta atât timp cât nația se zbate între neștiință și răutate și putem pierde tot într-un timp foarte scurt.

Eu nu vreau ca odraslele mele să fie o altă generație de sacrificiu pentru că niște politicieni nu vor să respecte legea supremă. Și o vor schimba după cum au ei chef sau interes meschin. Cu siguranță, dacă simt că situația politică din România o ia razna, mă mut în altă țară unde pot săpa șanțuri, dacă este cazul, ca să-mi hrănesc familia. Nu mai vreau să fiu pus în fața unui alt tip de comunism sau, mai rău, extremism de dreapta. Probabil, dacă aș fi rămas în Austria, acum 30 de ani, acum aș fi fost pilot la LaudaAir!”, a mai spus el pentru VIVA!

