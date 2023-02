Ce rol va avea Alecsandru Dunaev în serialul „Lia - Soția soțului meu”, de la Antena 1: „E o provocare”

Când părea că nimic nu ar putea complica şi mai mult trioul Petru – Alice – Lia, un nou personaj vine să complice şi mai mult intriga serialului „Lia – Soţia soţului meu”. Răzvan, personajul lui Alecsandru Dunaev, a încercat să rupă orice legătură cu Alice după ce aceasta s-a căsătorit cu Petru, ba chiar s-a aruncat cu repeziciune într-un mariaj, din care a şi ieşit, la fel de repede.

Vestea că Alice şi-a revenit din comă, după trei ani, îl face să renunţe cu totul la viaţa lui din străinătate şi să revină pentru a-i fi alături. „Răzvan e o provocare pentru mine. E o provocare să-i înțeleg acțiunile, ce-l mână în luptă, ce-l face să se trezească de dimineață, ce-l face să nu renunțe, chiar dacă sorții îi sunt potrivnici.

Vă invit să-l descoperiți și voi pe Răzvan și să vă surprindă și pe voi ce efect are ambiția asta nebună a lui. E de bine? E de rău? O să vă amuze? O să vă irite? Puțin din toate? Habar n-am, descoperim! «Lia – Soţia soţului meu» e un proiect fresh, efervescent și mă bucur că pot aduce și eu aportul meu la acest aflux de tinerețe, prospețime, de voie bună!”, a mărturisit actorul Alecsandru Dunaev. Ce impact vor avea acţiunile lui Răzvan în vieţile protagoniştilor şi cum va reacţiona familia Vornicu atunci când îşi va face apariţia în casa lor, telespectatorii vor putea afla urmărind cele mai noi episoade „Lia – Soţia soţului meu”, joia aceasta, de la 20:30, la Antena 1.

Serialul „Lia – Soţia soţului meu” aduce în prim-plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole.

Și fiul lui Ilie Dumitrescu joacă în „Lia – Soţia soţului meu”

Absolvent al secţiunii Theatre and Performance la Goldsmiths University of London, în anul 2019, Toto Dumitrescu a debutat încă din 2014, în coproducţia româno-americană „Love by Design”. De curând, telespectatorii l-au putut urmări în serialul de la Antena 1, „Adela”, unde a interpretat rolul lui Floppy, un tânăr care şi-a petrecut întreaga copilărie la orfelinat, dar căruia viaţa i-a surâs când se aştepta mai puţin.

Acum, el apare în „Lia – Soţia soţului meu”. „Sunt extrem de bucuros că am fost ales să joc în cel de-al doilea proiect al meu ce poartă semnătura doamnei Ruxandra Ion. Este o provocare, desigur, să-i dau viată personajului Marius (sau Mike, după idolul lui, Michael Schumacher). Fiind pilot de curse, circuitul și mașina sunt totul pentru el. Mi-a fost uşor să exprim această pasiune pe care o poartă el pentru meseria lui, deoarece am găsit în mine acea dragoste pentru vocația mea, ce-i drept, diferită (actoria).

Construind acest personaj, am avut grijă să-i dau anumite nuanțe și trăsături de caracter specific, încât să nu semene cu nimic din ce am mai jucat eu!”, a dezvăluit Toto Dumitrescu despre personajul său din serialul de la Antena 1.

