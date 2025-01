Andreea Ignat, câștigătoarea sezonului 14 Chefi la cuțite, s-a bucurat din plin de experiența cu totul aparte a stagiului oferit de Chef Richard Abou Zaki la restaurantul său cu o stea Michelin Retroscena, din Italia. Stagiul s-a adăugat sumei de 30.000 de euro ca premiu obținut de Andreea la câștigarea show-ului culinar.

„M-am bucurat foarte mult să o reîntâlnesc pe Andreea, de data aceasta la Retroscena, unde a avut prilejul să descopere unele dintre secretele bucătăriei noastre cu o stea Michelin și să lucreze alături de echipa mea. Un astfel de stagiu trebuie să aibă niște ecouri puternice în formarea unui bucătar pe acest drum. Este o experiență care trebuie să-ți rămână în suflet toată viața. Eu așa am început, cu un stagiu la un restaurant de trei stele Michelin. Ți se deschide ușa către o lume diferită, unde ai ocazia să descoperi lucruri cu totul noi din arta culinară, primești informații prețioase care apoi își pun amprenta asupra felului în care vezi gastronomia. Iar eu asta mi-am propus să-i ofer câștigătoarei”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

„A fost mai mult decât un stagiu: a fost o lecție de excelență”

Extrem de încântată de experiența care i-a îmbogățit cunoștințele gastronomice, Andreea a povestit despre bucuria și emoțiile trăite în bucătăria de la Retroscena.

„Am avut onoarea de a câștiga acest stagiu la restaurantul cu o stea Michelin al lui Chef Richard, o experiență care mi-a schimbat perspectiva asupra artei culinare. Aici am învățat să combin rigoarea cu creativitatea, să prețuiesc fiecare detaliu și să transform mâncarea într-o poveste. Am lucrat alături de echipa lui minunată. Fiecare preparat este pregătit cu maximă atenție: sunt 11 oameni care gătesc pentru 18 persoane. Eu am lucrat și pe deserturi, dar și pe startere și montarea farfuriilor care plecau apoi spre clienți. Într-una dintre seri se afla acolo și un cuplu de români din Tulcea și a fost emoționant momentul. A fost mai mult decât un stagiu: a fost o lecție de excelență, care m-a inspirat să-mi ridic standardele și să-mi urmez pasiunea cu și mai multă dedicare. Sunt recunoscătoare pentru această experiență transformatoare”, a declarat Andreea Ignat.

