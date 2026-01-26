La doar câteva zile după ce Felix Baumgartner a murit, în presa din întreaga lume s-a spus că acesta ar avea o avere care inițial a fost estimată la 82 de milioane de dolari, după care la 250 de milioane de dolari, ca mai apoi să se vorbească despre faptul că el avea în conturi doar 5 milioane de dolari.
Pe lângă această sumă, multă lume a afirmat că fostul iubit al Mihaelei Rădulescu deținea și câteva mașini de lux, pe care familia lui Felix Baumgartner a decis să le scoată la vânzare la doar câteva luni după ce acesta a murit.
Iată că timpul a trecut, iar presa din străinătate notează că, de fapt, averea lui Felix Baumgartner se ridica la aproximativ 500 de milioane de dolari și aceasta a rămas la mama și la fratele austriacului.
Potrivit jurnaliștilor de la Unica, Felix Baumgartner mai avea și o asigurarea de viață în valoare de 500 de milioane de euro, care a ajuns tot la mama și la fratele sportivului.
Mihaela Rădulescu nu a avut dreptul la nicio moștenire, pentru că nu a fost căsătorită legal cu partenerul ei. Ea a moștenit doar lucruri cu valoare simbolică, după opt ani de relație cu Felix.
Astfel, atât averea lui Felix Baumgartner, în bani și mașini, cât și asigurarea de viață a acestuia au ajuns la mama și la fratele austriacului.
