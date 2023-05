Anca Ţurcaşiu, Amna, Misha, ADDA, Nicole Cherry, Codruţa Sanfir, Cristina Stroe, Radu Ţibulcă, Radu Bucălae, CRBL, Emilian şi Jean Gavril, colegi cu Damian Drăghici în cel de-al 19-lea sezon al transforming show-ului de la Antena 1, i-au fost alături artistului într-un moment cu totul şi cu totul special.

Damian Drăghici: „Nu am cuvinte să vă spun câtă recunoştinţă am simţit”

„A fost o seară magică. Nu am cuvinte să vă spun câtă recunoştinţă am simţit, când am văzut tot furnicarul din spate şi toţi oamenii care munceau cot la cot, emoţionaţi şi dedicaţi, ca totul să iasă bine. Le mulţumim din suflet artiştilor de pe scenă, Theo Rose, Irina Rimes, Connect-R, Carmen Tănase, Virginia Rogin, muzicienilor extraordinari din trupă, Andrei Tudor şi octetul de viori, colegii noştri de la Te cunosc de undeva!, echipa de Make-up, Creţan Arts Team, Ioana Macarie şi baletul Move Makers, Răzvan Săvescu şi multi alţii. Vă suntem recunoscători, şi eu şi Cristina, şi vă iubim sincer!”, a declarat Damian Drăghici după concert.

La rândul ei, ADDA, colega lui Damian de la „Te cunosc de undeva!” dezvăluie: „A fost un moment emoţionant, oamenii au reacţionat foarte frumos şi ne bucurăm tare de primirea pe care ne-au făcut-o. Aşa cum suntem de câteva luni, de când am intrat în proiectul Te cunosc de undeva!, am fost şi de această dată o echipă.

Recomandări Meditații de partid. „Caravana educației” sau cum încearcă PSD să transforme problemele din învățământ în voturi. Expert: „E campanie camuflată”

Sigur că am avut şi momentul à la noi, eu si Radu, căci altfel nu poate fi numit. Era foarte cald pe scenă, aşa că la un moment dat mi-am scos sacoul. Radu n-a ratat momentul şi m-a înfăşurat în sacoul lui, că poate mi-era frig. Am râs cu lacrimi. Mi-am luat doza de energie şi adrenalină pe care ţi-o aduce un asemenea spectacol!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Iubit pentru talentul său incontestabil, pentru versatilitatea abordărilor muzicale, dar şi pentru energia pe care o transmite de fiecare dată când urcă pe scenă, Damian Drăghici a rescris aseară povestea celor patru decenii de activitate, într-o incursiune muzicală prin cele mai reprezentative etape ale activităţii artistice.

Începând de la instrumente muzicale pe care le stăpâneşte la perfecţie încă din copilărie, precum ţambalul, pianul, contrabasul, tobele, naiul sau vocea şi ajungând până la povestea magică a Orchestrei Damian & Brothers, toate s-au regăsit aseară în spectacolul la care i-au fost alături şi colegii de la „Te cunosc de undeva!”. Artistul poate fi urmărit în fiecare sâmbătă, de la 20:00, în emisiunea de la Antena 1.

Recomandări Încă cinci ani cu Erdogan. Ce înseamnă asta pentru Turcia polarizată și suferindă economic, pentru Europa și războiul de lângă noi

Damian Drăghici, declarații despre emisiunea „Te cunosc de undeva”

Cunoscutul instrumentist, interpret şi producător muzical Damian Drăghici face echipă cu Cristina Stoe, iubita lui, la „Te cunosc de undeva!”. „Sunt artist, îmi place să mă joc! Şi, mai mult de atât, îmi place să schimb jocul de fiecare dată. Cu siguranţă am emoţii, pentru că, da, chiar nu ştiu la ce să mă aştept – «Te cunosc de undeva!» este categoric extrem de diferit faţă de orice lucru pe care l-am făcut până acum, dar toate aceste emoţii sunt constructive.

Sunt genul de emoţii pe care le-am resimţit doar la primul meu concert cu Meditaţii Lăutăreşti, primul meu proiect cu vocea, primul meu proiect în care mi-am dat voie să fiu eu. Asta e cel mai important – să te laşi să fii tu. Să te laşi să te joci, să fii real. În mod paradoxal, «Te cunosc de undeva!» este una dintre emisiunile care sprijină realitatea.

Chiar dacă interpretăm personaje, acest joc de roluri reprezintă expunerea copilului din noi, pe care noi trebuie să îl lăsăm să iasă la suprafată pentru a ne putea bucura, pentru a putea fi din nou fericiţi cu adevărat. Această emisiune reprezintă o vacanţă emoţională, unde reuşim să lăsăm emoţiile libere, râdem, glumim şi, cel mai important lucru, venim în forță!”, spunea el înainte de debutul acestui sezon.

Playtech.ro Bărbatul din TRECUTUL Ginei Pistol care a făcut-o să PLÂNGĂ la nuntă! Moment critic de faţă cu toată lumea

Viva.ro Carmen Harra, previziuni despre căsnicia Ginei Pistol cu Smiley. Ce șanse are mariajul lor: 'Singura...'

TVMANIA.RO Fratele lui Paul Walker, gest emoționant în memoria regretatului actor. „Am simțit că este momentul potrivit”

FANATIK.RO Zodiile care vor face bani frumoși în luna iunie. Cinci nativi sunt avantajați

Știrileprotv.ro Un șofer de BMW care și-a parcat mașina pe plajă a găsit-o luată de valuri la scurt timp. 'Nu poți parca acolo'

Observatornews.ro EXCLUSIV. Ministrul Educaţiei, prima reacţie despre greva profesorilor. Care ar fi cel mai sumbru scenariu

Orangesport.ro Felul în care Sepsi foloseşte limba maghiară public a provocat valuri: "Am o problemă că e prima limbă / Tu nu ai ţine cu echipa românească din Szeged?"

Unica.ro La brațul cărui bărbat celebru, proaspăt divorțat, și-a făcut apariția Sore, la nunta lui Smiley! Noul cuplu i-a uimit pe toți!