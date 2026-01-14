În anul 1997, fosta soție a lui Horia Moculescu a fost angajată la matinalul de la Antena 1, dar și la jurnalul de știri de la ora 14.00, însă a demisionat în momentul în care a început să fie implicată în unele scandaluri publice, din cauza divorțului de marele compozitor.

„Făceam știrile și revista presei la matinalul de la Antena 1, dar și știrile de la ora 14.00. Din păcate, din cauza divorțului de Horia Moculescu, a trebuit să demisionez. Nimeni nu dorește angajați cu scandaluri publice. La Antena 1 câștigam, în 1997, un salariu care azi ar însemna 6.000 de lei”, a spus Mariana Moculescu pentru Click.

Vedeta și-a amintit și de perioada în care a făcut parte din echipa emisiunii „Atenție, se cântă”, de la TVR 1, acolo unde a lucrat alături de fostul ei soț. După cum afirmă acum, Mariana Moculescu l-a susținut întotdeauna pe Horia Moculescu, însă în spațiul public nu i-au fost recunoscute calitățile.

„Emisiunea «Atenție, se cântă» a fost lansată în martie 2001, iar eu am fost reporter al acesteia, contribuind la succesul imediat al proiectului. Regret profund că, deși am fost cea care l-a ambiționat și sprijinit pe soțul meu să-și ducă visul la îndeplinire, implicarea mea nu a fost niciodată recunoscută public. Mă întreb de ce… De ce s-au ascuns toate calitățile și s-a mințit lumea în privința mea? În ce scop?

Cu mine s-au pus bazele emisiunii «Atenție, se cântă». Am fost primul om căruia Horia Moculescu i-a destăinuit visul său de a avea o emisiune de muzică pe TV. În fiecare zi, dimineața la cafea, îmi povestea visul său. Apoi, treptat, dimineața la cafea s-au alăturat regizori din televiziune, scenografi, editori muzicali… Cu mine și cu reportajele mele s-a deschis emisiunea, care a avut un succes mare la început. În TVR aveam un salariu bun, care azi ar însemna cam 6.500 de lei”, a încheiat Mariana Moculescu.