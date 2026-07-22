Publicațiile spaniole subliniază gravitatea acuzațiilor formulate de procurorii britanici, dar amintesc și faptul că acestea nu au fost încă dovedite în instanță, iar Andrew și Tristan Tate își susțin în continuare nevinovăția, chiar dacă se confruntă și cu alte anchete în România.

Potrivit informațiilor prezentate de jurnaliștii de la Marca, Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Miami și au fost duși în fața unei instanțe federale americane, după ce Marea Britanie a solicitat extrădarea lor.

Acuzații grave împotriva fraților Tate

În documentele judiciare desecretizate recent sunt descrise acuzații extrem de grave. Procurorii britanici susțin că Andrew Tate ar fi folosit tehnici de strangulare asupra unor femei, până în punctul în care acestea își pierdeau cunoștința, înainte de presupusele agresiuni sexuale.

Tristan Tate este acuzat, la rândul său, de infracțiuni similare, care ar implica violență fizică și abuz sexual. Anchetatorii afirmă că faptele ar fi avut loc pe parcursul mai multor ani în Regatul Unit și că mai multe femei au depus plângeri. În urma investigațiilor au fost adăugate noi capete de acuzare.

Andrew Tate este cercetat pentru mai multe infracțiuni, printre care viol, infracțiuni legate de trafic, agresiune, precum și acuzații privind deținerea de imagini indecente cu minori și materiale pornografice extreme. Tristan Tate este acuzat de viol, agresiune sexuală și infracțiuni privind organizarea sau facilitarea traficului în scopul exploatării sexuale.

Publicațiile spaniole precizează că toate aceste acuzații rămân, deocamdată, la stadiul de acuzații, nefiind demonstrate în instanță.

Tristan și Andrew Tate nu vor să fie extrădați în Marea Britanie

După arestare, avocații celor doi frați au cerut ca aceștia să nu fie extrădați în Marea Britanie. Apărătorul lor, Joseph McBride, a declarat în fața instanței că dosarul ar avea un caracter politic și a criticat decizia autorităților americane de a-i reține.

Potrivit procedurilor legale, o instanță din SUA va analiza dacă solicitarea de extrădare respectă condițiile prevăzute de tratatul dintre cele două state. Chiar dacă instanța va considera că sunt îndeplinite criteriile juridice, decizia finală privind extrădarea aparține autorităților americane competente.

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Procesul ar putea dura luni de zile, în cazul în care apărarea va continua să formuleze noi contestații. Presa spaniolă amintește că dificultățile juridice ale fraților Tate nu se limitează la Marea Britanie.

Cei doi sunt implicați și în proceduri penale în România, unde sunt acuzați de trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat. Andrew și Tristan Tate au negat în mod constant toate acuzațiile formulate împotriva lor.

Spaniolii mai notează că Tristan și Andrew Tate și-au construit o audiență de milioane de urmăritori prin mesajele despre succes financiar, masculinitate și relații. În timp ce susținătorii lor afirmă că sunt victimele unei campanii împotriva lor, criticii consideră că acuzațiile trebuie analizate riguros de sistemul judiciar.

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