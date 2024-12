Andreea Moldovan, care în 2012 a primit porecla „casnica” de la MasterChef, a fost una dintre concurentele primului sezon al show-ului culinar și a atras imediat atenția, atât celor trei chefi, cât și publicului de acasă.

Andreea Moldovan nu s-a despărțit de pasiunea pentru bucătărie și are acum mai mult afaceri în domeniu. Fosta concurentă a deschis în ultimii ani două cofetării în Capitală și are businessul „Livrez Fericire”, cu prăjituri, torturi și cozonaci, pe care le livrează la comandă.

Andreea Moldovan a vorbit pentru prima oară despre depresia puternică, peste care a reușit însă să treacă, în urma unui tratament dur.

„Am învățat în urma unui episod depresiv puternic să am grijă și de mine, de copii, și de familie. Și să nu mai fiu așa de workoholică precum sunt, deși în continuare sunt, asta nu pot… Da, am trecut printr-o depresie foarte puternică, am ajuns la medicamentație, a fost urât, foarte urât și atunci mi-am dat seama că trebuie să-mi schimb împărțeala timpului”, declara Andreea Moldova, în cadrul podcastului „În spatele vitrinei”, potrivit Cancan.

Andreea Moldovan și DJ Optik sunt căsătoriți de mulți ani și au împreună doi copii. În ultimii ani au apărut probleme în căsnicia lor, însă în cele din urmă au ales să rămână unul alături de celălalt.

Recomandări Klaus Iohannis, ultimul mesaj de 1 Decembrie ca președinte: „Știu că am făcut greșeli, vă cer iertare”. Bilanțul celor 10 ani de mandat | VIDEO

Acum, la 12 ani de la participarea sa la MasterChef, Andreea Moldovan și-a făcut din nou apariția în celebrul cooking show de la Pro TV. Aceasta a participat, alături de alți 9 foști concurenți, la noul sezon MasterChef.

Cei 10 ex-concurenți au făcut perechi cu cei 10 actuali concurenți, în cadrul unei probe. Andreea a simțit emoțiile bucătăriei MasterChef, din nou, iar telespectatorii o pot vedea în episodul care va fi difuzat în data de 2 decembrie, la Pro TV, anunță sursa citată.

Vezi care e prezența la vot la alegerile parlamentare 2024 și ce candidați sunt pe listele partidelor!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News