Prezentă în platoul emisiunii „La Măruță’, de la Pro Tv, artista a vorbit despre aceste momente de cumpănă. Mai mult, cântăreața a dezvăluit că pe plan profesional îi merge perfect.

Analia Selis făcea de mult timp o pereche frumoasă cu soțul ei, violoncelistul Răzvan Suma. Cei doi sunt părinții a doi copii, de 9 și 10 ani.

„A fost greu, a fost o despărțire grea. (…) Am venit oarbă, super îndrăgostită și așa am și fost mulți, mulți, mulți mulți ani și a fost neașteptat. N-a fost o despărțire care am crezut că se va întâmpla și-atunci a fost foarte greu.

Mă vedeam aici și pentru prima oară am simțit că sunt într-o țară străină. (…) România este țara mea, doar că a fost șocul despărțirii. Viața mea este aici, copiii sunt aici, eu am cetățenie. România este o țară care merge mai bine decât Argentina, economic și social. Eu mă simt binecuvântată că sunt aici. Iubesc România, iubesc Bucureștiul, mă simt bine aici. ‘

Cei doi s-au despărțit în 2019, însă abia anul trecut Analia Selis a început să vorbească despre acest moment din viața ei.

„A fost un an în care nu am mai apărut nimeni. Nu voiam să mai comunic cu nimeni, doar cu prietenii apropiați pe care i-am rugat să-mi dea puțin spațiu. A fost singurul mod în care am putut să mi-l smulg din viața mea. Nu am vrut să știu nimic de el.’

„După 10 ani de când nu am mai fost la el in emisiune și 16 ani de când ne știm, sentimentul rămane intangibil și il vedeți in prima fotografia, făcută după emisiune.

O vizita la un vechi prieteni și o discutie deschisă și sincera, asta a fost reîntâlnirea mea cu Cătălin Măruță. Sunt fericira, foarte fericita”, a fost mesajul postat pe Facebook de Analia, după întâlnirea cu Măruță.

