A fost în multe conflicte cu colegii săi la „Survivor”, însă acum fiecare a luat-o pe drumul său, fără să mai țină cont de discuțiile pe care le-au avut în timpul competiției. Elena Marin s-a întors cu probleme de sănătate din Republica Dominicană, iar acum este nevoită să se opereze la piciorul drept.

„Am tot amânat să iau o decizie, dar mă tem că lucrurile sunt clare în ceea ce mă privește. Nu mai pot evita operația la piciorul drept. Mi-a fost şi-mi este încă tare frică de intervenţia asta chirurgicală, însă o voi face în cel mult două săptămâni. Şi asta fiindcă nu doresc în niciun caz să-mi petrec sărbătorile stând în pat. Asta în niciun caz!”, a declarat Elena Marin pentru impact.ro.

A tot evitat să ajungă la bisturi, însă după mai multe discuții cu medicii, ea a înțeles că operația este singura soluție. Elena Marin de la „Survivor România” va avea în piciorul drept două șuruburi

„Problemele din Dominicană nu-mi dau pace. Am vorbit cu diverşi medici şi toţi au avut acelaşi verdict: operaţia. Ca atare, piciorul drept va avea cel mai mult de suferit. Voi avea două suruburi de pus în gambă şi de purtat tot restul vieţii. În plus, am menisc la ambii genunchi şi va trebui rezolvată şi chestiunea lor. Încă nu ştiu dacă voi face operaţia simultan sau voi alege să le fac pe etape. În acest din urmă caz părerile specialiştilor au fost împărţite”, adaugă ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Elena Marin nu mai poate dansa momentan

După ce s-a întors de la „Survivor”, Elena Marin nu s-a mai putut întoarce pe scenă. Dansatoarea mărturisește că nu poate purta nici pantofi cu toc, iar mișcările de dans ar fi imposibil să le facă. Ea este foarte îngrijorată și a întrebat medicii dacă după operație mai poate dansa, iar aceștia au asigurat-o că nu va fi niciun fel de problemă.

„Nu pot purta nici măcar pantofi cu toc, darămite să mai fac mişcări de dans. Şi cum visul meu cel mare e să deschid o şcoală de dans pentru copii, am pus tuturor medicilor aceeaşi întrebare: «După operaţie, voi mai putea dansa?».

Am fost norocoasă şi de peste tot am primit acelaşi răspuns, afirmativ. Chiar şi cu două șuruburi în picior. Fapt e că voi putea face tot felul de figuri de dans, inclusiv să le arăt viitorilor mei cursanţi cum e să stai pe poante, aşa că, de acum cu Dumnezeu înainte!”, se încurajează ea singură.

Citeşte şi:

Roxana Vancea a născut. Vedeta a publicat prima imagine cu băiețelul ei

Larisa își petrece ziua de naștere cu Marian Drăgulescu în absența soțului. Cum face bani acum: „Îmi vând corpul, dar nu mă interesează”

Vica Blochina o atacă din nou pe Oana Roman, după ce au fost bune prietene: „Nu fac orice pentru bani”

PARTENERI - GSP.RO „Mai umbli cu bărbați însurați?” » Jucătoarea bătută cu ranga: „Au dat la picioare, voiau să-mi termine cariera”

Playtech.ro ȘOC! Cauza morții lui Dan Țandea s-a aflat. Ce au descoperit medicii la necropsie

Observatornews.ro Accident cumplit cu 3 morţi, în Constanța. Două mașini s-au ciocnit violent între localitățile Topraisar și Mereni

HOROSCOP Horoscop 17 noiembrie 2021. Peștii au tendința de a respinge chiar și cele mai subtile sugestii de la cei din anturaj

Știrileprotv.ro Până când este valabil certificatul verde de vaccinare. Precizările lui Valeriu Gheorghiță

Telekomsport Gigi Becali vrea să preia altă echipă din Liga 1: ”O să aflaţi despre ce este vorba. Vreau să prind şi perioada de transferuri din iarnă”