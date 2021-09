De când tatăl ei s-a stins din viață, în 2018, Anamaria Rosa a rămas singură pe lume. A moștenit talentul interpretului de muzică populară, însă pandemia i-a dat mari bătăi de cap. Tânăra în vârstă de 21 de ani își deschisese și o afacere cu aranjamente florale alături de un prieten, însă lipsa evenimentelor și-a spus cuvântul.

„În plan artistic, din păcate, lucrurile au fost foarte dificile, multe evenimente fiind anulate de pandemie. Sper că, anul viitor, când se vor ridica restricțiile, să urc din nou pe scenă, să cânt, anul acesta nu prea am avut ocazia, iar anul trecut nici nu a putut fi vorba. Normal că mi-e dor să cânt în fața publicului, sunt nerăbdătoare să intru în studio, să mai înregistrez piese”, a declarat Anamaria Rosa Preda pentru FANATIK.

La cinci ani de la moartea lui Aurelian Preda, fiica sa adoptivă luptă să se poată întrețină singură. Evenimentele s-au rărit din cauza pandemiei de coronavirus, așa că nu a mai putut urca pe scenă la fel de des ca înainte. Anamaria Rosa se bucură că are un partener pe care se poate baza și cu care trăiește o frumoasă și discretă poveste de dragoste.

Anamaria Rosa se luptă pentru moștenirea lui Aurelian Preda

Interpretul de muzică populară s-a stins din viață la 47 de ani, într-un spital din Viena. Aurelian Preda a fost diagnosticat cu cancer pancreatic și a pierdut lupta cu boala după patru ani de tratamente, în 2016.

Aflat pe patul de spital, Aurelian Preda dicta unui notar testamentul său și lăsa toată averea pe care o avea fiicei sale, Anamaria Rosa. „Testamentul, am aflat ulterior, nu era valabil, nu știu din cauză. Iar complicațiile legate de succesiune au fost serioase, încă mai sunt. A durat enorm până am dat de toate actele, până le-am depus. Încă nu e gata succesiunea, sper să reușesc să rezolv situația cât de curând. Dar, din păcate, este mai complicat decât aș fi putut crede, mai ales fără să am ajutor”, a mai spus tânăra pentru sursa mai sus-menționată.

Anamaria Rosa a mers recent la mormântul tatălui său, unde i-a aprins o lumânare. Fiica lui Aurelian Preda a făcut și o pomană pentru 5 ani de la moartea interpretului de muzică populară.

