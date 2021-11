Chiar dacă nu a fost o perioadă ușoară, Magda a traversat momentul și s-a concentrat pe educația băiețelului ei. Acum, aceasta a postat pe contul de Facebook un mesaj, în care îi roagă pe cei care susțin că îi sunt admiratori să nu îi mai trimită mesaje și asta pentru că aceasta nu are nevoie de nimeni în afară de familie, care să îi fie aproape.

„Tot am răbdat, am ignorat, m-am făcut că nu pricep etc etc… Dar mi-a ajuns. Pentru toți cei care îmi trimit tot felul de mesaje, care-mi plâng de milă, care se oferă să-mi aline singurătatea, care își oferă ajutorul/sprijinul etc. etc, am și eu un mesaj. Sunt ok așa cum sunt. Chestiunile care țin strict de viața mea personală mă privesc pe mine și cam atât. Că există sau nu cineva, nu e treaba nimănui. Doar a mea.

Eventual sora mea sau mama sunt informate despre ultimele evoluții din viața mea sentimentală. Și prietenele foarte apropiate.

Nu am multe… dar alea pe care le am sunt perfecte. E adevărat că pe soră-mea aș clona-o, că de vreo câteva ca ea chiar aș avea nevoie, dar mă mulțumesc și cu situația actuală. Așa că domnilor care-mi scriu/comentează le recomand să nu- și facă griji pentru mine, pentru că sunt mai mult decât ok”, a scris Magda Vasiliu pe contul de Facebook.

Magda s-a despărțit de cel de-al treilea soț

Magda Vasiliu a anunțat divorțul de cel de-al treilea soț în primăvara acestui an. Fosta prezentatoare de la Prima TV și Cosmin Stoian au luat-o pe drumuri separate după aproximativ șase ani de căsnicie. Aceasta a făcut declarații după separare.

„Este o decizie pe care am luat-o de comun acord și pe care nu îmi doresc să o comentez, pentru că nu este nimic spectaculos.

La un moment dat, prioritățile se schimbă, țelurile se schimbă. Așa cum a fost mutatul în Italia, apoi boala lui Vlad. Probabil că la un moment dat apar tot felul de lucruri, așa că am decis fiecare să mergem pe drumul lui.

Dar nu e nimic de ascuns, nimic senzațional. (…) Pur și simplu, e o decizie luată cu maturitate, pentru că nici eu, nici fostul soț nu mai avem 20 de ani”, a declarat Magda Vasiliu în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV.

