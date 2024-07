Ioana Ignat are 25 de ani și a devenit cunoscută odată cu participarea la Vocea României sezonul șase, unde a ajuns până în finală. După despărtiea de Sebastian Dobrincu, Ioana s-a conentrat pe cariera muzicală.

„Este o vară destul de aglomerată, ca de obicei, pot să zic. Sunt pe drumuri, cu concerte. Albumul s-a lansat, mai am de lansat încă vreo șase piese de pe album. Chiar acum trei zile am lansat o piesă cu Moonsound, care e super drăguță, s-o ascultați. Și da, urmează proiecte noi, muncim cu drag și spor și o să urmeze chestii foarte drăguțe”, a spus Ioana Ignat, pentru Unica.ro.

Ioana Ignat a dezvăluit pentru Unica și cum se menține în formă

Fosta iubită a lui Sebastian Dobrincu face mișcare aproape zilnic, inclusiv atunci când este plecată prin țară la concerte.

„Încerc să mănânc cât mai sănătos, cât mai organic, cât mai puțin procesat. Nu mănânc chipsuri, dulciuri, mâncăruri ambalate din magazin. Dacă vreau să mănânc ceva dulce, îmi gătesc singură. Se mai întâmplă, normal, într-o vacanță sau la o petrecere, să mai gust câte o prăjitură, dar încerc cât mai puțin. Și da, evit, nu știu, fast food-urile. O shaworma mai merge câteodată, dar încerc să mănânc cât mai sănătos, cât mai organic”, a mai spus Ioana Ignat.

Ioana Ignat provine dintr-o familie numeroasă cu patru fete și doi băieți, iar artista este foarte apropiată de aceștia. Merge săptămânal să își viziteze părintii, acolo unde își încarcă bateriile.

„Sport, plimbări, sesiuni la studio, citesc, mă văd cu familia. Merg destul de des la Botoșani, la ai mei. Abia aștept să-i văd din nou, săptămâna viitoare, cred. Deci îmi găsesc tot timpul ceva de făcut, productiv și care să-mi aducă satisfacție și o stare de bine”, a spus Ioana Ignat, pentru Unica.ro.

