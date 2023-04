Dacă cu foștii soț și iubiți obișnuia să apară des pe micul ecran, în diverse emisiuni și show-uri de televiziune, Bianca Drăgușanu a făcut o schimbare majoră de când are o relație cu Gabi Bădălău. Cei doi nu au apărut niciodată la TV împreună și foarte rar au făcut dezvăluiri despre culisele relației lor.

Până acum, când Bianca Drăgușanu, care e prezentatoare la o emisiune de la Kanal D2, s-a lăudat că e fericită pe toate planurile. „Sunt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu îmi lipsește absolut nimic, sunt foarte fericită cu viața pe care o am, pentru că sunt un om atât de binecuvântat și atât de iubit de Dumnezeu, încât fiecare zi pentru mine, este o bucurie”, a zis ea.

Bianca Drăgușanu: „Sunt sănătoasă, sunt fericită, cariera mea este în ascensiune din nou”

Și a continuat: „Copilul îmi este sănătos, meseria și imaginea pe care o am de atâția ani îmi produce bani fără ca să depun un mare efort. Nu-ți imagina că este ușor, dar e mișto. Eu port diamante, primesc bani. Altele dau bani pe diamante.

Bine, multe dintre ele mi le și cumpăr. Port peruci, iau bani. Fac poze pentru nu știu ce casă de pariuri, iau bani. Mă duc să-mi fac botox, mă duc filmez cu injecția în buză, iau bani. Altele dau bani. Mă dau cu nu știu ce parfum, iau bani. Mă dau cu nu știu ce cremă, iau bani. Mă duc la solar, iau bani.

Nu îmi lipsește absolut nimic. Dacă sunt sănătoasă, sunt fericită, cariera mea este în ascensiune din nou. Atelierul de rochii de mireasă îmi merge de vreo 14 ani, fac ce îmi place, apar la televizor, iau bani”, a mai declarat ea pentru Ciao.

În ceea ce privește relația cu Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu spune că de peste doi ani și jumătate formează un cuplu cu omul de afaceri. Au trecut și prin momente frumoase, dar și dificile, dar au continuat să formeze o relație. „Noi suntem un întreg, bine, eu oricum m-am născut întreagă, dar este pe sufletul meu. Este ce îmi face mie plăcere și ce iubesc momentan. Acum dacă ne ține o viață, să ne țină o zi, asta Dumnezeu știe.

„Gabi Bădălău este liniștea mea, eu liniștea lui și dacă suntem unul lângă celălalt suntem fericiți”

Este liniștea mea, eu liniștea lui și dacă suntem unul lângă celălalt suntem fericiți. Am făcut 2 ani și ceva, avem o relație mișto. Am avut și noi urcușuri, coborâșuri. Am fost alături de el în perioada foarte grea a vieții lui, el a fost alături de mine mereu. Mi se pare că așa a vrut Dumnezeu. Când nu o să mai fie, înseamnă că nu a mai fost ce trebuie. Dacă o să mai fie înseamnă că atunci chiar a fost ce trebuie”, a mai zis ea.

De câteva luni, Gabi Bădălău e un bărbat liber, căci după ani de procese a divorțat de Claudia Pătrășcanu, mama copiilor lui. Chiar și așa, el nu a grăbit nunta cu Bianca Drăgușanu, chiar dacă au o relație stabilă.

