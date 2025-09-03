Au vrut să facă o schimbare în relația lor, să înțeleagă mai bine cum își pot rezolva problemele de care erau atât de conștienți și au acceptat cel mai dur test! Timp de 21 de zile, au venit în Thailanda, și-au luat la revedere de la persoana iubită și s-au lăsat ispitiți într-un format ce scoate la iveală și cele mai ascunse sentimente. Astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul 9 Insula Iubirii ajunge la marele final! Pentru trei cupluri, formatul s-a încheiat, celelalte trei urmează să aibă parte de bonfire încărcate de tensiune și momente dificile. Ce decizii se vor lua, aflăm în doar câteva ore.

Aseară, Cristian și Francesca, refuzați la dream date, au avut parte de surpriza vieții lor! Li s-a permis să se întâlnească și au decis să plece acasă așa cum au venit – la braț, cu o iubire puternică și multe gânduri de cum pot face lucrurile să fie și mai bune pentru ei.

Tot atunci, Marian și Bianca au început bonfire-ul final. Alături de ei, pe rând, au venit Teodora, cea care a fost aleasă la fiecare date de către Marian și Mattia, cel care a petrecut ultimele zile în vilă, doar alături de Bianca.

Câți români s-au uitat la penultima ediție Insula iubirii 2025

Penultima ediție din săptămâna finală a fost urmărită cu sufletul la gură, și de această dată, de către întreaga țara, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 24:29, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției sezonului 9 a înregistrat 7.3 puncte de rating şi 30.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.8 puncte de rating şi 20.4% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.9 puncte de rating și 20.1% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 5.0 puncte de rating și 16.9% cotă de piață. La nivel național, pe locul 1 se afla tot Antena 1 cu 6 puncte de rating și 20.7% cotă de piață, față de PRO TV care avea 5.2 puncte de rating și 17.9% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:57, aproape 1.3 milioane de telespectatori trăiau cu emoție fiecare întâmplare a emisiunii.

Pe parcursul întregii zile, în intervalul 02:00 – 26:00, Antena 1 a fost lider de audiență cu 2.2 puncte de rating și 21.5% cotă de piață. În intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 5.9 puncte de rating și 26.6% cotă de piață, în timp ce televiziunea pe locul 2 avea 4.9 puncte de rating și 22.0% cotă de piață.

Cuplurile se întâlnesc în marea finală Insula iubirii 2025

Diseară, atât Marian și Bianca, cât și Teo și Andrei, și Maria și Marius vor ajunge față în față cu Radu Vâlcan pentru a ajunge la o concluzie clară și a răspunde la întreabarea care stă pe buzele tuturor: „Cum îți dorești să părăsești Insula Iubirii?”. Potrivit cancan.ro, Bianca și-ar fi exprimat dorința să plece singură din emisiune.

Nu ratați, în această seară, de la 20:30, Marea Finală a celui mai fierbinte show al verii – Insula Iubirii, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

