Au vrut să facă o schimbare în relația lor, să înțeleagă mai bine cum își pot rezolva problemele de care erau atât de conștienți și au acceptat cel mai dur test! Timp de 21 de zile, au venit în Thailanda, și-au luat la revedere de la persoana iubită și s-au lăsat ispitiți într-un format ce scoate la iveală și cele mai ascunse sentimente. Astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul 9 Insula Iubirii ajunge la marele final! Pentru trei cupluri, formatul s-a încheiat, celelalte trei urmează să aibă parte de bonfire încărcate de tensiune și momente dificile. Ce decizii se vor lua, aflăm în doar câteva ore.

Bonfire final Marian – BiancaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Aseară, Cristian și Francesca, refuzați la dream date, au avut parte de surpriza vieții lor! Li s-a permis să se întâlnească și au decis să plece acasă așa cum au venit – la braț, cu o iubire puternică și multe gânduri de cum pot face lucrurile să fie și mai bune pentru ei. 

Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Recomandări
Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

Tot atunci, Marian și Bianca au început bonfire-ul final. Alături de ei, pe rând, au venit Teodora, cea care a fost aleasă la fiecare date de către Marian și Mattia, cel care a petrecut ultimele zile în vilă, doar alături de Bianca. 

Câți români s-au uitat la penultima ediție Insula iubirii 2025

Penultima ediție din săptămâna finală a fost urmărită cu sufletul la gură, și de această dată, de către întreaga țara, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 24:29, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției sezonului 9 a înregistrat 7.3 puncte de rating şi 30.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.8 puncte de rating şi 20.4% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.9 puncte de rating și 20.1% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 5.0 puncte de rating și 16.9% cotă de piață. La nivel național, pe locul 1 se afla tot Antena 1 cu 6 puncte de rating și 20.7% cotă de piață, față de PRO TV care avea 5.2 puncte de rating și 17.9% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:57, aproape 1.3 milioane de telespectatori trăiau cu emoție fiecare întâmplare a emisiunii.   

Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride
Recomandări
Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride

Pe parcursul întregii zile, în intervalul 02:00 – 26:00, Antena 1 a fost lider de audiență cu 2.2 puncte de rating și 21.5% cotă de piață. În intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 5.9 puncte de rating și 26.6% cotă de piață, în timp ce televiziunea pe locul 2 avea 4.9 puncte de rating și 22.0% cotă de piață.

Cuplurile se întâlnesc în marea finală Insula iubirii 2025

Diseară, atât Marian și Bianca, cât și Teo și Andrei, și Maria și Marius vor ajunge față în față cu Radu Vâlcan pentru a ajunge la o concluzie clară și a răspunde la întreabarea care stă pe buzele tuturor: „Cum îți dorești să părăsești Insula Iubirii?”. Potrivit cancan.ro, Bianca și-ar fi exprimat dorința să plece singură din emisiune.

Nu ratați, în această seară, de la 20:30, Marea Finală a celui mai fierbinte show al verii – Insula Iubirii, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!  

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
Elle.ro
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.RO
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Știri România 14:52
Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Cât plătește un român cu salariu de 3.000 de lei contribuția la Pilonul 2 de pensii. Suma strânsă până acum
Știri România 14:41
Cât plătește un român cu salariu de 3.000 de lei contribuția la Pilonul 2 de pensii. Suma strânsă până acum
Parteneri
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Adevarul.ro
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Cine este Olga Barcari, concurentă la Asia Express 2025. Face echipă cu Karmen Simionescu
Stiri Mondene 14:45
Cine este Olga Barcari, concurentă la Asia Express 2025. Face echipă cu Karmen Simionescu
Marian Grozavu, demascat de ispita Teodora în fața Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025: „A încercat să îi manipuleze pe toți în favoarea lui”
Stiri Mondene 14:28
Marian Grozavu, demascat de ispita Teodora în fața Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025: „A încercat să îi manipuleze pe toți în favoarea lui”
Parteneri
Anunțul INEDIT făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat prezentatoarea la 39 de ani: „Sunt superîncântată, de-abia aștept să…”
Elle.ro
Anunțul INEDIT făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat prezentatoarea la 39 de ani: „Sunt superîncântată, de-abia aștept să…”
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
ObservatorNews.ro
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
Parteneri
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.ro
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Dăncilă răspunde la atacul Oanei Țoiu: Aș vrea să o văd pe doamna Țoiu că interacționează cu lideri importanți
Mediafax.ro
Dăncilă răspunde la atacul Oanei Țoiu: Aș vrea să o văd pe doamna Țoiu că interacționează cu lideri importanți
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
De ce au fost spulberați cei trei muncitori de pe A1 de o autocisternă! Locul tragediei era marcat, iar bărbații urmau să iasă din tură
KanalD.ro
De ce au fost spulberați cei trei muncitori de pe A1 de o autocisternă! Locul tragediei era marcat, iar bărbații urmau să iasă din tură

Politic

Nu mai sunt bani pentru aproximativ 80 de angajați, după fuziunea Ministerului Digitalizării cu Ministerul Economiei: „Problema este istorică”
Politică 14:51
Nu mai sunt bani pentru aproximativ 80 de angajați, după fuziunea Ministerului Digitalizării cu Ministerul Economiei: „Problema este istorică”
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Reacțiile din lumea politică
Politică 14:25
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Reacțiile din lumea politică
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile