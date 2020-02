De Livia Lixandru,

Astfel că, surprizele se țin lanț în ediția de duminică seara, 1 martie. Plecarea în cursă va fi stabilită de voturile obținute în urma unui concurs de miss și mister plin de savoare. „Era ca un latino lover, a făcut și schema cu apa, iar toate fetele au leșinat”.

Filipinezii au un palmares de invidiat la concursurile internaționale de miss, tocmai din acest motiv și concurenții Asia Express vor fi nevoiți să facă o demonstrație în fața unui juriu local, dar nu înainte de a se aranja și a învăța să defileze ca la carte.

Din fiecare echipă va participa câte una singur concurent care va scoate toți așii din mânecă pentru a impresiona și a câștiga un avantaj important- acela de a pleca primul alături de coechipierul său într-o cursă ce va fi fragmentată de multe opriri și probe.

O altă misiune a serii îi va aduce pe concurenți la fermele de Carabao, acolo unde vor fi nevoiți să își învingă frica într-o probă de îndemnânare.

„Poate ne ia ăsta pe sus, pe coarne!”, va spune Sorin Bontea. Carabao (bivolul de apă) este animalul național al țării, pictat și antrenat să îngenuncheze, iar această misiune o vor avea de îndeplinit și vedetele Asia Express, într-o probă decisivă în ceea ce privește calificarea la amuletă.

După ce vor lua un șablon, o culoare și o pensulă, vor fi nevoiți să picteze un număr de figurine astfel încât să acopere tot corpul bivolului, ca mai apoi, să îl îngenuncheze preț de 5 secunde.

Dacă unii se vor aventura să termine proba cât mai repede pentru a pleca spre Gina și jocul de amuletă, o parte dintre concurenți vor fi mai sceptici.

”La cum stă Ristei, dacă îi dă bivolul o coadă trebuie să își pună la loc dinții!”, va spune Speak speriat. Cum se vor descurca vedetele cu această provocare, telespectatorii pot vedea duminică.

