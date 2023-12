De exemplu, Adrian Văncică a avut rolul principal în scurtmetrajul „Cadoul de Crăciun”, în urmă cu trei ani, peliculă care a fost aleasă de Academia Europeană de Film „cel mai bun scurtmetraj”. Producția regizată de Bogdan Mureșanu a obținut la acea vreme 53 de trofee. „Celentano” a primit două premii de interpretare, unul în Spania și unul în Belgia.

„Am bagajul și acum făcut. E bagajul făcut, numai că nu s-a nimerit. Dar dacă tot m-am întrebat, hai să-ți spun.

Scurtmetrajul ăla a fost un scurtmetraj pentru că nu am avut bani să facem lungmetrajul. Între timp, ce să vezi? Am adunat și banii. Și ce să vezi? Am făcut și lungmetrajul. Și ce să vezi? La anul o să și apară. Se va numi „Flori în decembrie”. Și ce să vezi? Chiar o să luăm Oscarul”, a povestit Adrian Văncică pentru EGO.ro.

„Flori în decembrie” este o continuare a scurtmetrajului „Cadou de Crăciun”, deși acțiunea este cu totul alta. Rolul principal va fi jucat tot de Adrian Văncică.

„E același rol. A intrat scurtmetrajul, dar s-a lungit filmul. O să luăm absolut tot ce se poate în materie de premii cu el și ceva pe deasupra. Una sunt filmele de autor, alta cele comerciale. E bine să fie de toate felurile.

Am înțeles că este și un festival de astfel de filme, comerciale. E foarte bine. Nu știi când vreodată o să ajungă să fie un film care să le facă pe amândouă, să fie și foarte bun, să aibă și succes la public. Nu știi niciodată. Ce să zic, filmul de autor este foarte bun câtă vreme îl înțelege autorul”, a completat Văncică.

Detalii neștiute despre Las Fierbinți

Adrian Vămcică este Celentano în serial dar și scenaristul filmului, alături de alți colegi. „Deocamdată sunt chitit pe scris pentru serial. Și scriu multe. Nu știu. Am peste 150 de episoade scrise. Lucru care nu este ușor. Când se va termina mă voi apuca și de altceva. Dacă tot am învățat să mănânc cu bețișoarele, cum ar veni, am învățat și meseria asta, hai să o duc mai departe”, a povestit actorul pentru EGO.ro.

Chiar dacă face asta de aproape 12 ani, Adrian Văncică nu se simte însă pregătit să părăsească personajul Celentano, ba chiar nu vrea să se gândească la ziua în care filmările pentru serial se vor încheia. Este conștient însă de faptul că va veni acel moment.

„E așa ca un sequoia. O să fim toți în scaunul cu rotile: „Bobiță, adu mă o bere”. Întrebarea ta este bună, răspunsul meu este unul singur. Habar nu am cât va dura. Eu sper să dureze, dar nu știe nimeni cât va dura”, a mai povestit Adrian Văncică.

„Știi care este treaba? Când se va termina serialul eu o să continui să scriu că nu o am ce să fac. O să mă întrebe lumea ce fac și eu o să le răspund că scriu, că nu are nimic că s-a terminat, eu scriu mai departe”, încheie actorul.

