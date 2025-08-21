Încă de la început, tânăra a declarat că nu vrea doar să ispitească, ci că își dorește să se implice într-o relație serioasă, acolo unde este loc. „A fost mai mult decât mi-am imaginat. A fost o experiență pe care consider că foarte mulți oameni își doresc să o experimenteze, dar puțini sunt norocoși și puțini ajung acolo să simtă și să vadă ceea ce am văzut noi”, ne-a declarat Andreea Crăciun.

Deși mezina grupului, ispita Andreea Crăciun s-a integrat imediat și chiar a legat prietenii. Spune că nu i-a fost greu alături de celelalte fete, chiar dacă au caractere diferite, asta pentru că se descrie ca o persoană sociabilă. „În momentul în care am acceptat participarea la acest show, am știut că sunt potrivită pentru acest gen de reality show, pentru că sunt genul care mă adaptez oriunde, mă adaptez ușor și mă simt în largul meu oriunde”, a mai povestit tânăra pentru Libertatea, completând că prietenii și apropiații au încurajat-o să participe la „Insula Iubirii”, declarându-i că sigur își va face cu brio rolul de ispită. „Știi cum era pe vremuri, când lumea asculta manele și zicea că nu ascultă, așa este acum, toți spun că nu se uită la «Insula Iubirii», dar când începe, toată lumea este în fața televizorului. Prietenii mei au spus că o să-i «rup» pe băieți (n.r. – râde). M-au felicitat pentru participare, s-au bucurat și au avut o încredere foarte mare în mine”.

Andreea Crăciun s-a apropiat încă din primele zile de partenerul de viață al Ellei, însă a trebuit, la un moment dat, să-l împartă cu ispita Andrușca. Acest lucru a deranjat-o și recunoaște că a avut momente când a vrut să renunțe complet la show. După cum singură declară, nu s-a dus la „Insula Iubirii” doar pentru a se distra o lună întreagă, pentru a avea aventuri, ci pentru a-și testa limitele și a lega conexiuni.

„Sunt sinceră și voi spune că da, am avut astfel de momente. Am avut măcar un moment de genul. Este distracție, dar nu aș numi-o neapărat muncă, este implicare. Nu mergi acolo să te distrezi, să dansezi, te și implici, așa că aș numi mai mult implicare decât distracție”, a mai completat ispita pentru Libertatea.

Vrea să se reîntoarcă în Thailanda de mână cu fiica ei

La cei 25 de ani, Andreea Crăciun este mama unei fetițe pe care o crește singură, după o despărțire dificilă. Poate așa se explică și maturitatea de care a dat dovadă în Thailanda. Cu toate că a venit la „Insula Iubirii” deschisă către o relație serioasă, pe primul loc este și va rămâne mereu fiica ei. Așa că, la reîntoarcerea în țară, i-a promis că o va duce în Thailanda pentru a-i arăta locul unde a stat departe de ea mai bine de o lună. „Îmi pare rău că nu am petrecut mai mult timp acolo. Îmi pare rău că nu am reușit să-i cumpăr fetiței mele mai multe suveniruri. Am umblat cât s-a putut, în limita timpului disponibil. Când am ajuns acasă, m-a și întrebat când o duc în Thailanda. N-am programat încă o vacanță, îmi place să fiu spontană, dar cu siguranță o s-o duc”, a mai povestit Andreea Crăciun pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi