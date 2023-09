„N-a venit nimeni din presă, din ziariști să filmeze ceva. Și am zis că poate a fost ținută în foarte mare secret, nu e rău. A fost o nuntă foarte frumoasă pe acoperișul Teatrului Național, e un restaurant acolo. A fost cea mai frumoasă nuntă la care am participat. A fost foarte bine organizată. Localul a fost excelent ales, a fost minunat faptul că s-a ținut în aer liber.

Oamenii puteau fuma, eu nu fumez, de exemplu, plus că muzica putea fi tare, dar nu ne spărgea urechile. Fiind în aer liber, sunetul se pierdea în spațiu… Am primit azi o filmare, eu nu am știut de ea. A fost o dronă care a filmat. E o filmare foarte frumoasă”, a declarat Florin Zamfirescu, pentru FANATIK.

Florin Zamfirescu are numai cuvinte de laudă la adresa Dianei

„Diana, nu numai că e actriță, nu numai că e foarte, foarte frumoasă, dar e și foarte talentată, extraordinar de talentată. Acuma, între Vlad și Diana dacă se naște un copil, ăla ce-o să facă? Eu știu… Poate chirurg!

Cine știe ce-o să fie. Dar nepoții mei actuali, aproape toți cei patru, au înclinații artistice. Cel mare al lui Vlad, Matei, e la Liceul Tonitza și asta spune multe. Cel mare al lui Ștefana a intrat acuma la Liceul George Enescu, el e pianist și cântăreț la orgă deja de mare succes.

Iar cei doi mici dau semne foarte puternice. Băiatul cel mic al lui Vlad, care se numește și Florin Zamfirescu e toboșar, visează să facă tot felul, dansator ca maică-sa, căci mama lor, Mihaela este coregrafă și balerină.

Deci din zona asta, ce să fac? Eu nu mi-am îndrumat copiii, nici pe Ștefana, care e actriță și profesoară la UNATC, nici pe Vlad să facă teatru. Din contră! M-am opus cât am putut… Dar n-am avut ce să fac”, a mai declarat Florin Zamfirescu, pentru sursa citată.

După ce s-au cununat civil în luna mai, Vlad Zamfirescu, care e manager la Teatrul Bulandra, și Diana Roman, actriță a Teatrului Nottara, s-au cununat religios la Parohia Oțetari sub privirile nașilor Valentin Teodosiu și soția sa, Luminița Erga, sub privirile familiei și ale prietenilor apropiați.

În biserică, mireasa a fost cea care a atras toate privirile. Vedeta a îmbrăcat o rochie albă de mireasă, lungă, cu umerii căzuți. Părul l-a avut prins la spate, cu voalul care a fost impresionant de lung. Nici mirele nu s-a lăsat mai prejos, el a îmbrăcat un costum special, stilizat de Adina Buzatu, notează Click.

